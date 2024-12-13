Dienste

Amazon fokussiert sich mit Alexa mehr auf Senioren

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Amazon Echo Spot 2024 Header

Senioren und ältere Menschen sind eine große Zielgruppe und vor allem auch eine kaufstarke Zielgruppe. Amazon hat den Fokus von Alexa daher jetzt noch mehr auf Senioren gelegt, so das Unternehmen, man arbeitet mit der BAGSO zusammen.

Das ist die „Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.“ und sie hat den „DigitalPakt Alter“ ins Leben gerufen, der älteren Menschen beim Umgang mit Technik helfen soll. Amazon hilft dabei und spendiert auch zahlreiche Echos.

Es ist noch unklar, ob diese „engere Zusammenarbeit“ neue Funktionen mitbringt, im Moment geht es eher um die Schulung mit der aktuellen Version von Alexa, die laut Amazon vor allem Senioren im Alltag helfen kann, die etwas eingeschränkter in ihrer Bewegung sein können. Amazon schreibt in einer aktuellen Pressemitteilung:

Mit dieser Zusammenarbeit möchten Amazon Alexa und der DigitalPakt Alter Älteren die Vorteile von Sprach-KI (Künstlicher Intelligenz) durch praktische Erfahrungen näher bringen, ihnen den Zugang zur Technologie erleichtern und einen barrierearmen Einstieg in die digitale Welt ermöglichen. Die Ausstattung der sogenannten Erfahrungsorte mit Echo Show 8-Geräten ist nur der Auftakt: Gemeinsame Veranstaltungen und Schulungen sind in Zukunft geplant.

Whatsapp Logo Icon 2021 Header

WhatsApp verbessert die Anruffunktion

WhatsApp hat kürzlich erst die neue Tipp-Anzeige-Funktion eingeführt und legt nun mit einer verbesserten Anruffunktion nach. WhatsApp startet ab sofort…

13. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze50 🌀
    sagt am

    Nächste Zielgruppe abziehen 🙈

    Antworten
  2. Sam 🏅
    sagt am

    Meine über 90 jährige Oma konnte sich leider den Namen „Alexa“ nicht richtig merken. Hätte vielleicht auf „Computer“ oder so umstellen sollen, aber da war es schon in der Ablehnungsschublade gelandet (war zur Steuerung des Lichts in der Nacht und die vielen kleinen Lampen gedacht).

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Amazon fokussiert sich mit Alexa mehr auf Senioren
Weitere Neuigkeiten
Kia Ev2 Concept Header
Kia spricht über ein „günstiges“ Elektroauto
in Mobilität
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket wird teurer: Einigung auf 63 Euro
in Mobilität
Nothing Ear 3 vorgestellt: Das Case hat jetzt eine eigene Taste
in Audio
Auspuff Diesel Abgas
SPD-Politiker stellen EU-Verbrenner-Aus infrage
in Mobilität
Dhl Zusteller
Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben
in Dienste
Hyundai kündigt „Infotainment-Systemen der nächsten Generation“ an
in Mobilität
Bundeskartellamt gibt grünes Licht: China-Riese kauft MediaMarkt-Mutter
in Handel
Vw Id3 2023 Facelift Heck
ADAC-Test enthült Notlaufreserve von Elektroautos
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Vodafone startet die Samsung Deals
in Vodafone
Nur 200 km Reichweite: So spart Citroën beim neuen ë-C3
in Mobilität