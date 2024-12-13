Amazon fokussiert sich mit Alexa mehr auf Senioren

Senioren und ältere Menschen sind eine große Zielgruppe und vor allem auch eine kaufstarke Zielgruppe. Amazon hat den Fokus von Alexa daher jetzt noch mehr auf Senioren gelegt, so das Unternehmen, man arbeitet mit der BAGSO zusammen.

Das ist die „Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.“ und sie hat den „DigitalPakt Alter“ ins Leben gerufen, der älteren Menschen beim Umgang mit Technik helfen soll. Amazon hilft dabei und spendiert auch zahlreiche Echos.

Es ist noch unklar, ob diese „engere Zusammenarbeit“ neue Funktionen mitbringt, im Moment geht es eher um die Schulung mit der aktuellen Version von Alexa, die laut Amazon vor allem Senioren im Alltag helfen kann, die etwas eingeschränkter in ihrer Bewegung sein können. Amazon schreibt in einer aktuellen Pressemitteilung: