Amazon fokussiert sich mit Alexa mehr auf Senioren
Senioren und ältere Menschen sind eine große Zielgruppe und vor allem auch eine kaufstarke Zielgruppe. Amazon hat den Fokus von Alexa daher jetzt noch mehr auf Senioren gelegt, so das Unternehmen, man arbeitet mit der BAGSO zusammen.
Das ist die „Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.“ und sie hat den „DigitalPakt Alter“ ins Leben gerufen, der älteren Menschen beim Umgang mit Technik helfen soll. Amazon hilft dabei und spendiert auch zahlreiche Echos.
Es ist noch unklar, ob diese „engere Zusammenarbeit“ neue Funktionen mitbringt, im Moment geht es eher um die Schulung mit der aktuellen Version von Alexa, die laut Amazon vor allem Senioren im Alltag helfen kann, die etwas eingeschränkter in ihrer Bewegung sein können. Amazon schreibt in einer aktuellen Pressemitteilung:
Mit dieser Zusammenarbeit möchten Amazon Alexa und der DigitalPakt Alter Älteren die Vorteile von Sprach-KI (Künstlicher Intelligenz) durch praktische Erfahrungen näher bringen, ihnen den Zugang zur Technologie erleichtern und einen barrierearmen Einstieg in die digitale Welt ermöglichen. Die Ausstattung der sogenannten Erfahrungsorte mit Echo Show 8-Geräten ist nur der Auftakt: Gemeinsame Veranstaltungen und Schulungen sind in Zukunft geplant.
Nächste Zielgruppe abziehen 🙈
Meine über 90 jährige Oma konnte sich leider den Namen „Alexa“ nicht richtig merken. Hätte vielleicht auf „Computer“ oder so umstellen sollen, aber da war es schon in der Ablehnungsschublade gelandet (war zur Steuerung des Lichts in der Nacht und die vielen kleinen Lampen gedacht).