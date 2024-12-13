Dienste

WhatsApp hat kürzlich erst die neue Tipp-Anzeige-Funktion eingeführt und legt nun mit einer verbesserten Anruffunktion nach.

WhatsApp startet ab sofort mit verbesserten Funktionen für (Video-)Anrufe, die pünktlich zu den Feiertagen eingeführt werden. Eine der neuen Funktionen ist die gezielte Auswahl von Gesprächspartnerinnen in Gruppenchats. Damit können Nutzer bestimmen, wen sie anrufen möchten, ohne andere zu stören oder eine neue Gruppe gründen zu müssen. Neue Videoeffekte wie Welpenohren oder Karaoke-Mikrofone starten ebenfalls.

German Whatsapp Calling Updates

Auch auf dem Desktop wird das Anruferlebnis optimiert: Ein neuer Reiter in der Desktop-Anwendung bietet schnellen Zugriff auf alle Anruffunktionen, von der Erstellung von Anruf-Links bis hin zur direkten Nummernwahl. Darüber hinaus sorgt eine verbesserte Videoqualität auf Mobilgeräten und Computern für stabilere und klarere Verbindungen, sowohl bei Einzel- als auch bei Gruppenanrufen.


WhatsApp verbessert die Anruffunktion
