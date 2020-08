Amazon Music und Audible wohl bald mit Fokus auf Podcasts

Amazon bietet bei Audible seit einigen Jahren bereits exklusive Podcasts an, doch dieses Angebot kann man eigentlich nur schwer mit „normalen“ Podcasts auf dem Markt vergleichen. Das Interesse an Podcasts ist aktuell aber groß und Amazon will das nutzen. Laut The Desk kommen Podcasts zu Amazon Music und Audible.

Damit sind nicht nur exklusive Originale gemeint, sondern auch kostenlose Inhalte. Die Podcasts sollen außerdem auch bei der kostenlosen Version von Amazon Music verfügbar sein und Amazon versucht aktuell große Podcaster für die neue Plattform zu begeistern. Wir haben bisher aber noch kein Datum für euch.

Spotify hat es schon recht früh erkannt und ist auch erfolgreich mit Podcasts, da wundert es mich nicht, dass andere nachziehen. Bei den Musikdiensten hat am Ende jeder das gleiche Angebot, wenn man die drei großen Musiklabels im Boot hat, mit Podcasts kann man aber auch exklusive Inhalte anbieten.

