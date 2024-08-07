Dienste

Amazon Music bekommt „Themen“ für Podcasts

Autor-Bild
Von
|
Amazon Music Podcasts Ki

Amazon hat diese Woche ein neues KI-Feature für Amazon Music angekündigt, das es zum Start aber vorerst nur in den USA geben wird. Wir wissen aktuell noch nicht, wie und wann die „Topics“ (dt. Themen) zu uns nach Deutschland kommen werden.

Worum geht es? Amazon analysiert eine Podcast-Folge, die ihr gerade hört, und erstellt basierend darauf mehrere Topics bzw. Themen. Dann gibt es Vorschläge für andere Podcasts, die euch gefallen könnten. Es geht noch nicht mit allen Podcasts.

Als jemand, der zwar eine Podcast-Bibliothek hat, die er kaum „abarbeiten“ kann, aber dennoch gerne neue Podcasts sucht, keine schlechte Funktion. Aber ich nutze kein Amazon Music und habe es nicht vor. Das ist übrigens nicht die einzige KI-Funktion, vor ein paar Wochen hat Amazon schon eine für Playlisten angekündigt.

Spotify und Co. sind da ähnlich unterwegs, die Streamingdienste nutzen KI also durchaus intensiv für neue Funktionen. Hier bietet sich KI allerdings auch gut an.

Apple Intelligence Icon Header

Nicht auf dem iPhone: Apple Intelligence könnte dennoch in der EU starten

Apple veröffentlichte vor ein paar Tagen die erste Beta von iOS 18.1 und mit dieser führte man auch eine Beta…

7. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
ADAC-Analyse zeigt deutlichen Preisanstieg bei Kleinwagen
in Mobilität
Telekom präsentiert T Phone 3 und T Tablet 2 mit integriertem KI-Assistenten
in Smartphones