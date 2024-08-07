Amazon Music bekommt „Themen“ für Podcasts

Amazon hat diese Woche ein neues KI-Feature für Amazon Music angekündigt, das es zum Start aber vorerst nur in den USA geben wird. Wir wissen aktuell noch nicht, wie und wann die „Topics“ (dt. Themen) zu uns nach Deutschland kommen werden.

Worum geht es? Amazon analysiert eine Podcast-Folge, die ihr gerade hört, und erstellt basierend darauf mehrere Topics bzw. Themen. Dann gibt es Vorschläge für andere Podcasts, die euch gefallen könnten. Es geht noch nicht mit allen Podcasts.

Als jemand, der zwar eine Podcast-Bibliothek hat, die er kaum „abarbeiten“ kann, aber dennoch gerne neue Podcasts sucht, keine schlechte Funktion. Aber ich nutze kein Amazon Music und habe es nicht vor. Das ist übrigens nicht die einzige KI-Funktion, vor ein paar Wochen hat Amazon schon eine für Playlisten angekündigt.

Spotify und Co. sind da ähnlich unterwegs, die Streamingdienste nutzen KI also durchaus intensiv für neue Funktionen. Hier bietet sich KI allerdings auch gut an.