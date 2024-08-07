Dienste

Nicht auf dem iPhone: Apple Intelligence könnte dennoch in der EU starten

Autor-Bild
Von
|
Apple Intelligence Icon Header

Apple veröffentlichte vor ein paar Tagen die erste Beta von iOS 18.1 und mit dieser führte man auch eine Beta der Apple Intelligence ein. Die KI ist also noch in einer Beta und wird diese auch nicht im Herbst mit dem Release von iOS 18.1 verlassen.

Die finale Version der Apple Intelligence kommt wohl erst Anfang 2025, aber bei uns ist sie auch zum öffentlichen Beta-Start im Herbst nicht verfügbar. Jedenfalls auf dem iPhone (und iPad). Gut möglich, dass die Macs allerdings versorgt werden.

Apple Intelligence bei macOS dabei?

Im Changelog von iOS 18.1 wird klar erwähnt, dass die Apple Intelligence nicht in der EU und China verfügbar ist, im Changelog von macOS 15.1 wird aber nur China erwähnt. Kann man als Mac-Nutzer also die Apple Intelligence in der EU testen?

Das wäre durchaus möglich, denn als Grund nannte Apple die Regelungen in der EU, die den Digital Markets Act betreffen. Da ist macOS aber nicht betroffen und daher gibt es hier eigentlich keinen logischen Grund gegen die Apple Intelligence.

Apple Ios 17 Homescreen Header

Apple iOS 17.6.1 kommt: Neues Update dürfte kleine Probleme beheben

Apple veröffentlichte erst vor wenigen Tagen ein Update in Form von iOS 17.6, doch obwohl es nicht wirklich neue Funktionen…

7. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Telekom präsentiert T Phone 3 und T Tablet 2 mit integriertem KI-Assistenten
in Smartphones
Pebble Time 2 vorgestellt – Details zu Technik, Design und Preis
in Wearables
Home Assistant veröffentlicht Connect ZWA-2 für Z-Wave-Integration
in Smart Home
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home
Amazon Kindle Colorsoft 2024 Header
Amazon plant einen neuen Kindle mit Farbdisplay
in News
Das ist die erste Türklingel von Philips Hue
in Smart Home
Leak zeigt die neue Philips Hue Bridge Pro
in Smart Home
Siri im Zentrum: Apple plant großen Neustart ab 2026
in Smart Home
Apple Ipad Farben Header
Das iPad bekommt bald die Apple Intelligence
in Tablets
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit
in Wearables