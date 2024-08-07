Nicht auf dem iPhone: Apple Intelligence könnte dennoch in der EU starten

Apple veröffentlichte vor ein paar Tagen die erste Beta von iOS 18.1 und mit dieser führte man auch eine Beta der Apple Intelligence ein. Die KI ist also noch in einer Beta und wird diese auch nicht im Herbst mit dem Release von iOS 18.1 verlassen.

Die finale Version der Apple Intelligence kommt wohl erst Anfang 2025, aber bei uns ist sie auch zum öffentlichen Beta-Start im Herbst nicht verfügbar. Jedenfalls auf dem iPhone (und iPad). Gut möglich, dass die Macs allerdings versorgt werden.

Apple Intelligence bei macOS dabei?

Im Changelog von iOS 18.1 wird klar erwähnt, dass die Apple Intelligence nicht in der EU und China verfügbar ist, im Changelog von macOS 15.1 wird aber nur China erwähnt. Kann man als Mac-Nutzer also die Apple Intelligence in der EU testen?

Das wäre durchaus möglich, denn als Grund nannte Apple die Regelungen in der EU, die den Digital Markets Act betreffen. Da ist macOS aber nicht betroffen und daher gibt es hier eigentlich keinen logischen Grund gegen die Apple Intelligence.