Amazon Prime Video bekommt eine neue Quiz-Game-Show

Amazon hat eine neue Quiz-Game-Show mit Steven Gätjen vorgestellt, die ab jetzt gedreht wird. Das Format nennt sich „Yes or No Games“ und die Original-Show ist für Winter 2025/2026 bei Amazon Prime Video vorgesehen (wird exklusiv sein).

Es gibt 100.000 Euro Preisgeld für das Beantworten einer Ja- oder Nein-Frage, so die Beschreibung von Amazon. Insgesamt werden 160 Kandidaten an Yes or No Games teilnehmen und es gibt auch schon eine grobe Beschreibung des Ablaufs:

Im Set von Yes or No Games wetteifern die Kandidat:innen im „Magic Cube“ um das Preisgeld. Der Cube besteht aus 4 Meter hohen LED-Wänden, die die 12×12 Meter große virtuelle Spielfläche für Teilnehmende und Zuschauer:innen in virtuelle Welten verwandeln. In Spielwelten wie „Mond“, „Blutbahn“ oder „Altes Rom“ – allesamt durch eine einzigartige Kombination aus Augmented und Virtual Reality erzeugt – müssen die Kandidat:innen Rätsel lösen und Aufgaben meistern, um Hinweise für die entscheidende Frage zu sammeln.

Amazon hat die Taktrate für Shows, vor allem in Deutschland, wirklich spürbar nach oben geschraubt. Ich gehe davon aus, dass vor allem der große Erfolg von LOL für den Geldsegen aus den USA gesorgt hat, man will jetzt weitere Formate dieser Art.

