Amazon will wieder mit „bahnbrechenden“ Produkten überraschen

Die Hardware-Offensive von Amazon war in den letzten Jahren etwas ruhiger und weniger spektakulär, so würde ich das jedenfalls einstufen. Doch es gibt ein neues Team namens „ZeroOne“, welches „bahnbrechende“ Produkte entwickeln soll.

Eins davon wird im Bereich „Smart Home“ angesiedelt sein, ein anderes wird nur „Amazon-Gerät“ in einem Jobeintrag genannt. Diese Gruppe kann also an allem arbeiten, nicht nur an Speakern, es geht um eine breite Palette für Konsumenten.

Geleitet wird das Team laut CNBC von J Allard, der zu den treibenden Kräften hinter der Xbox (und später Xbox 360) gehörte. Aber es fehlen eben noch viele Details.

Es sieht aber so aus, als ob Amazon die Hardware in letzter Zeit wieder für sich entdeckt hat, denn auch die eingeschlafene Echo-Reihe wird bald neu belebt und bekommt erstmals Highend-Modelle. Klingt interessant, vor allem, da Amazon oft über den Preis angreift. Das könnten also spannende Hardware-Jahre werden.

  1. Peter 🍀
    sagt am

    Die sollen erstmal ihre software optimieren. Für ein solches Unternehmen ist die Qualität dieser einfach nur mangelhaft.

