Among Us: Der Klassiker bekommt eine eigene Serie

Among Us erlebte vor ein paar Jahren einen gewaltigen Hype und dieser ist zwar mittlerweile nicht mehr so groß, aber das Spiel, in dem sich ein Verräter vor den anderen Spielern tarnen muss, scheint weiterhin beliebt und erfolgreich zu sein.

So erfolgreich, dass man einen Deal mit CBS angestrebt hat und wir bald eine animierte Serie bekommen. Titmouse (Big Mouth undStar Trek: Lower Decks) ist das Studio, welches sich um die Umsetzung kümmert, genug Erfahrung ist also da.

Vorstellen kann ich mir das aber noch nicht, denn Among Us bietet jetzt keine gute Grundlage für eine langfristige Serie. Doch die Produzenten werden schon einen Plan haben, den man bisher aber noch nicht nennen wollte. Ein Datum gibt es noch nicht.

We’re SO PUMPED and blown away we are getting this opportunity. We’ll be sure to keep you updated as more information comes out but for now just wanted to share the news!

Thank you so much for being around and supporting us. Things like this aren’t possible without all our players and I’m gonna cry just thinking about it.