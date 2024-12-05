Android 15 kommt endlich: Samsung zeigt One UI 7 für 2025

In den letzten Jahren hätten wir jetzt sicher schon über einen Rollout der aktuellen Android-Version bei Samsung gesprochen, doch während die Konkurrenz dieses Mal schneller ist, so steht bei Samsung fest, dass das Update erst 2025 kommt.

Doch heute schickt man Android 15 wie erwartet in die Beta und es tut sich endlich mal etwas. Bei Samsung nennt sich das natürlich wie immer One UI und wir sind bei Version 7 angelangt. Die Beta ist für die Galaxy S24-Reihe verfügbar und startet heute auch direkt in Deutschland. Über die Members-App nimmt man daran teil.

Im Fokus von One UI 7 steht ein frisches Design, viel mehr gibt es nicht, die Details findet ihr bei Samsung. Mit der Galaxy S25-Reihe kommt mehr, so Samsung, der Rollout von One UI 7 startet „Anfang 2025“ und dann auch mit mehr KI-Funktionen.

Für meinen Geschmack orientiert sich Samsung wieder etwas zu stark an iOS, das war schon besser, mit One UI 7 erinnert es mich ein bisschen an die alten Zeiten von TouchWiz, als das iPhone das große Vorbild war. Weitere Geräte sollen dann wie immer nach der Galaxy S24-Reihe folgen, so Samsung, wir informieren euch hier.