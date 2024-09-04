Android 15: Das Update ist fertig, aber ihr bekommt es noch nicht
Google hat wie erwartet noch Probleme mit Android 15, aber die Entwicklung ist bereits abgeschlossen. Während man das große Update also noch an die Pixel-Reihe anpasst und vermutlich im Oktober veröffentlicht, ist Android 15 jetzt fertig.
Diese Woche gab es die AOSP-Version (Android Open Source Project) und diese geht an Samsung, Motorola und Co., die dürfen Android 15 jetzt also final für ihre Benutzeroberfläche anpassen. Und wann wird das Update von Google verteilt?
Laut Google irgendwann im Oktober, aber wir haben noch kein konkretes Datum, die Gerüchte sprechen von Mitte Oktober. Gut möglich, dass dann sogar schon die ersten Partner wie Samsung zeitgleich mit Google das Android-Update verteilen.
Zeitglich mit Samsung etc.? Schade, wieder ein Argument weniger für die Pixel. Auch wenn es wahrscheinlich für die Masse der Leute eh irrelevant ist, wann die kommen, ob diesen Monat oder nächsten Monat…
Google wird immer die ersten sein die ihre Pixel mit den neuesten Updates versorgen.
Genau DAS bleibt ja nach dem Artikel abzuwarten…. Wenn das fertig ist, worauf wartet Google dann noch? Macht ja nur Sinn, wenn man den anderen Partnern nicht zu viel voraus sein möchte…. Aber von mir aus können die Pixel das in der letzten Septemberwoche erhalten und Samsung zieht in der ersten Oktoberwoche nach. Dann stimmt die Werbung/Erfahrung „Pixel first“ ja wieder. ;-)