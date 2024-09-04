Firmware und OS

Android 15: Das Update ist fertig, aber ihr bekommt es noch nicht

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Google Pixel 8 Pro Android Apps

Google hat wie erwartet noch Probleme mit Android 15, aber die Entwicklung ist bereits abgeschlossen. Während man das große Update also noch an die Pixel-Reihe anpasst und vermutlich im Oktober veröffentlicht, ist Android 15 jetzt fertig.

Diese Woche gab es die AOSP-Version (Android Open Source Project) und diese geht an Samsung, Motorola und Co., die dürfen Android 15 jetzt also final für ihre Benutzeroberfläche anpassen. Und wann wird das Update von Google verteilt?

Laut Google irgendwann im Oktober, aber wir haben noch kein konkretes Datum, die Gerüchte sprechen von Mitte Oktober. Gut möglich, dass dann sogar schon die ersten Partner wie Samsung zeitgleich mit Google das Android-Update verteilen.

Instagram Logo Header

Instagram Stories bekommen bald Kommentare

Die Stories bei Instagram haben vermutlich dafür gesorgt, dass die Plattform heute noch beliebt ist und viele sind dort aktiver,…

4. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sven Jacob ☀️
    sagt am

    Zeitglich mit Samsung etc.? Schade, wieder ein Argument weniger für die Pixel. Auch wenn es wahrscheinlich für die Masse der Leute eh irrelevant ist, wann die kommen, ob diesen Monat oder nächsten Monat…

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu Sven Jacob ⇡

      Google wird immer die ersten sein die ihre Pixel mit den neuesten Updates versorgen.

      Antworten
      1. Sven Jacob ☀️
        sagt am zu max ⇡

        Genau DAS bleibt ja nach dem Artikel abzuwarten…. Wenn das fertig ist, worauf wartet Google dann noch? Macht ja nur Sinn, wenn man den anderen Partnern nicht zu viel voraus sein möchte…. Aber von mir aus können die Pixel das in der letzten Septemberwoche erhalten und Samsung zieht in der ersten Oktoberwoche nach. Dann stimmt die Werbung/Erfahrung „Pixel first“ ja wieder. ;-)

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Android 15: Das Update ist fertig, aber ihr bekommt es noch nicht
Weitere Neuigkeiten
Auspuff Diesel Abgas
Auto Club fordert klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus 2035
in Mobilität
Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in Mobilität
girocard: Neue Einsatzmöglichkeiten im Ausland durch Co-Badging-Abkommen mit Discover
in Fintech
Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera
Alle Jahre wieder: Samsung macht sich über Apple lustig
in News
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand
Smartphones: Premiummarkt wächst 2025 und bringt eine Überraschung mit
in Smartphones
Dyson V16: Neues Sauger-Flaggschiff vorgestellt
in Smart Home
iPhone 17 Pro vs. iPhone 17 Pro Max: Das sind die Unterschiede
in Smartphones
Apple Usb C Kabel
Apple und das „Ende“ des Ladekabels im Lieferumfang
in News
Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Front
Skoda plant neues Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Elio Pixar Film
ELIO: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
in News