Android 15: Das Update ist fertig, aber ihr bekommt es noch nicht

Google hat wie erwartet noch Probleme mit Android 15, aber die Entwicklung ist bereits abgeschlossen. Während man das große Update also noch an die Pixel-Reihe anpasst und vermutlich im Oktober veröffentlicht, ist Android 15 jetzt fertig.

Diese Woche gab es die AOSP-Version (Android Open Source Project) und diese geht an Samsung, Motorola und Co., die dürfen Android 15 jetzt also final für ihre Benutzeroberfläche anpassen. Und wann wird das Update von Google verteilt?

Laut Google irgendwann im Oktober, aber wir haben noch kein konkretes Datum, die Gerüchte sprechen von Mitte Oktober. Gut möglich, dass dann sogar schon die ersten Partner wie Samsung zeitgleich mit Google das Android-Update verteilen.