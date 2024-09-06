Android 16: Das hier ist die erste Neuerung für 2025

Google wird uns kommenden Monat die finale Version von Android 15 liefern und obwohl es noch ein bisschen dauert, so ist das Update abgeschlossen. Es ist in diesem Jahr ein eher „langweiliges“ Android-Update, blicken wir also auf 2025.

Da liefert uns Android Authority eine erste Neuerung, die vermutlich mit Android 16 eingeführt wird. Google überarbeitet den Bereich für Benachrichtigungen und die Schnelleinstellungen. Das folgende Video zeigt uns sogar eine erste Version davon:

Wie man sieht, ist diese Änderung noch lange nicht fertig, aber man bekommt hier bereits einen guten Eindruck. Die Leiste erstreckt sich nicht gleich über das ganze Display und die Optik wurde überarbeitet. An dieser Stelle aber noch ein Hinweis.

Diese Neuerung wurde in einer Beta für ein kommendes Update für Android 15 entdeckt, auf diese Weise machten schon häufiger neue Funktionen für Android vorab die Runde. Es kam aber schon vor, dass Google eine Änderung in einer Beta für Android testete, diese dann aber doch nicht in die finale Version implementierte.

Android 16 dürfte sich noch am Anfang der Entwicklung befinden und die Preview kommt erst Anfang 2025, dann werden wir sehen, ob Google den Bereich wirklich überarbeitet hat. Google selbst hat sich bisher natürlich nicht dazu geäußert.