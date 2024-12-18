Android 16: Google plant praktische Neuerung für Benachrichtigungen

Google ist bei Android 16 erstaunlich früh dran und hat bereits die erste Developer Preview veröffentlicht, weil das große Update nächstes Jahr deutlich früher kommt. Doch bisher haben wir noch nicht die finalen Details, diese folgen dann erst 2025.

Seiten wie Android Authority untersuchen die aktuellen Versionen von Google aber immer ganz genau und finden hin und wieder Neuerungen, bevor sie Google zeigt. So steht wohl eine praktische Neuerung für „gebündelte Benachrichtigungen“ an.

Bisher werden Benachrichtigungen nur für Apps sortiert und gebündelt, mit dieser Option (die optional ist), könnte man beispielsweise soziale Netzwerke, News oder andere Bereiche bündeln. Man konnte diese Funktion nur finden, nicht aktivieren.

Das ist aber so eine Neuerung, bei der ich mich frage, warum es diese Option nicht schon längst gibt, da sie irgendwie logisch ist. Und es wäre eine Option, die Apple dann gerne mit iOS 19 oder iOS 20 kopieren und auch beim iPhone einführen darf.