Android 16 kommt: Das große Update hat ein Datum

Google wird die Update-Strategie für Android nächstes Jahr überarbeiten, das hat man bereits offiziell bestätigt. Android 16 kommt früher als die Updates der letzten Jahre und es wird wohl noch Android 16.1 geben, was dann Ende 2025 ansteht.

Zwischen den großen Updates in Q2 und Q4 werden wir kleinere Feature-Updates für die Pixel-Reihe in Q1 und Q3 sehen. Laut Google möchte man Android besser an das Pixel-Ökosystem anpassen. So sieht die Android-Roadmap also für 2025 aus.

Die Pixel 9-Reihe kam in diesem Jahr früher, aber ohne Android 15, sowas soll es also in Zukunft nicht mehr geben. Es war allerdings bekannt, dass Android 16 einige Monate früher kommt, denn eine gute Quelle hat uns das schon früher verraten.

Jetzt haben wir dank Android Headlines sogar ein konkretes Datum, denn Android 16 erscheint am 3. Juni. AOSP und finale Version für Nutzer sollen zeitgleich von Google verteilt werden, die AOSP-Version von Android 15 kam ja ebenfalls früher.

Google: Neuer Plan für Android und Pixel

Android 16 kommt also über vier Monate früher als Android 15, was bedeutet, dass wir vielleicht schon sehr bald (noch 2024?) die erste Preview bekommen. Die Beta dürfte erst 2025 anstehen, aber diese Planänderung wirft noch eine Frage auf.

Hält Google an der I/O im Mai fest oder wird das Event auch vorverlegt? Das Pixel 9a soll schon im März kommen, Google zeigt es gerne auf dem Event, vielleicht ändert sich das also ebenfalls. Und wie sieht es dann mit der Pixel 10-Reihe aus?

Die Pixel 9-Reihe kam in diesem Jahr schon im August, was kein optimaler Monat ist, denn das ist mitten im Sommer und viele Länder haben Sommerferien. War das aber vielleicht nur ein Zwischenschritt und peilt Google jetzt das Frühjahr an?

Google hat also eine neue Strategie für nächstes Jahr geplant und passt sich der Pixel-Reihe und der KI-Entwicklung an. Bisher richtete man alles nach Android aus, jetzt wird Android so optimiert, dass sich die Software den Produkten anpasst.

  1. max 🔱
    sagt am

    Ich verstehe diese hin- und herschieberei nicht ganz. Warum nimmt man nicht ein Datum und veröffentlicht die Major-Updates jedes Jahr am gleichen Datum?

