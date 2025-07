Android 16 kommt früher: Google überrascht mit Update für 2025

Während wir weiterhin auf den Rollout von Android 15 warten, was in diesem Jahr mal wieder etwas später an der Reihe ist und erst im Oktober ansteht, scheint man bei Google eine überraschende Planänderung für Android 16 vorgesehen zu haben.

Android 16: Update in Q2 2025 geplant

Das große Android-Update kam bisher meistens in Q3, jedenfalls für Smartphones von Google, wie damals die Nexus- oder heute die Pixel-Reihe. Es kam auch schon in Q4, wie in diesem Jahr, aber es kam immer im zweiten Halbjahr für die Nutzer.

Bei Android Authority hat man herausgefunden, dass Google intern allerdings von Q2 2025 bei Android 16 spricht. Falls das stimmt (Google hat sich bisher noch nicht offiziell dazu geäußert), dann könnte Android 16 zwischen April und Juni kommen.

Ich wäre da noch etwas vorsichtig, auch wenn die Aussagen der Entwickler bei Google bezüglich Android W (der Codename für Android 16) stimmen, so könnte es dennoch sein, dass die Entwicklung im Winter und Frühjahr nicht wie geplant läuft.

Android 16: Bereit für die Pixel 10-Reihe

Es gibt aber ein Indiz, welches dafür spricht, dass Google den Plan für das große Android-Update geändert hat, denn die Pixel-Reihe kam in diesem Jahr im August, also mitten in Q3 2024. Vielleicht ist das nur der Anfang bei Google gewesen.

Wie man sieht, ist das neue Android noch nicht fertig und dafür bekam Google viel Kritik, was man in Zukunft sicher vermeiden möchte. Falls die Pixel 10-Reihe also wieder im Hochsommer kommt, muss man schauen, dass Android 16 fertig ist.

In der Vergangenheit war es durchaus üblich, dass die neue Android-Version schon einige Woche vor der neuen Pixel-Reihe für die alte Pixel-Reihe verteilt wurde. Es könnte durchaus sein, dass Android 16 im Juni oder spätestens Juli fertig sein soll.

