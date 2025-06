Android 15: Datum für das große Update steht

Google gab vor ein paar Tagen bekannt, dass Android 15 quasi fertig ist, aber man wird das große Update noch nicht verteilen. Es soll im Oktober kommen, aber man wollte es bei Google nicht weiter eingrenzen. Jetzt haben jedoch ein finales Datum.

Datum für Android 15 ist bekannt

Laut Android Headlines, die in den letzten Monaten sehr zuverlässig über Leaks rund um Google berichtet haben, wird Android 15 am 15. Oktober für die Pixel-Reihe verteilt. Es geht erst am Dienstag los, weil am Montag ein US-Feiertag ist.

Android 15 wird für das Google Pixel 6 oder neuer verfügbar sein, es ist also das erste Android-Update, welches nur für Smartphones mit einem Tensor-Chip verteilt wird. Das Update selbst ist eher langweilig, aber es gibt auch ein paar Highlights.

Mal schauen, ob Google vielleicht auch noch ein paar Dinge für die Pixel-Reihe im Oktober ankündigt, die es dann exklusiv für die eigenen Modelle gibt. Und das Pixel 9a soll ja auch noch in diesem Jahr kommen, es wird also ein spannender Herbst.

-->