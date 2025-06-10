Apple spendiert der Software neue Namen

Es hat sich im Vorfeld angedeutet, dass wir auf der WWDC 2025 kein iOS 19, kein visionOS 3 und kein watchOS 12 sehen werden, denn mit der neuen Optik und dem einheitlichen Design für die Plattformen, bekommt die Software auch neue Namen.

In diesem Jahr gibt es iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 und so weiter. Die Zahl wird sich in Zukunft am darauffolgenden Jahr orientieren, so Apple. 2026 gibt es also iOS 27 und 2027 kommt iOS 28. Bis 2099 (wäre iOS 00) dürfte das logisch sein.

Warum nicht iOS 25? Für mich wäre das auch die bessere Wahl. Es war die WWDC 2025 und das Update kommt 2025, aber es kommt eben erst im Herbst und Apple will vermutlich nicht, dass die Software schon wenige Wochen später „veraltet“ ist.