Dienste

Android Auto: Google plant neue KI für unterwegs

Autor-Bild
Von
|
Android Auto Google 2024 Header

Gemini ist das neue Lieblingskind von Google und wird derzeit massiv gepusht und ausgebaut. Da wundert es nicht, dass der Dienst bald bei Android Auto zu finden sein wird, die Hinweise dazu liefert Version 12.8.143544 der App für Android Auto.

Im Auto benötigt man natürlich nicht den vollen Funktionsumfang von Gemini, aber es gibt Gemini Live für natürliche Konversationen. Details dazu findet ihr direkt auf der Webseite von Google und seit ein paar Tagen wird auch die deutsche Version stufenweise verteilt. Allerdings benötigt diese Version von Gemini ein Google-Abo.

Gemini Live ist Teil von Gemini Advanced und das gibt es nur im Google One AI Premium-Abo, welches Anfang des Jahres eingeführt wurde. Das ist mit 22 Euro pro Monat leider sehr teuer, was vermutlich viele nicht direkt buchen möchten.

Ich finde es aber beeindruckend, wie schnell Google derzeit mit Gemini ist und wie schnell man neue Plattformen erobert. Man scheint hier auch eine Chance erkannt zu haben, wie man mit KI etwas Geld verdienen kann. Wenn da nicht die Angst vor dem Google Friedhof wäre, da landet man sehr schnell, wenn man nicht abliefert.

Polestar 2 2024 Neu Seite

Polestar 2 Langzeit-Test: Das finale Fazit

Meine Langzeit-Testreihe zum Polestar 2 geht in die letzte Runde und nach dem Platzangebot und Design, der Elektromobilität, der Software und…

1. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Android Auto: Google plant neue KI für unterwegs
Weitere Neuigkeiten
Dkb Header
DKB will Wertpapierangebot mit Upvest modernisieren
in Fintech
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Gesetzesentwurf zur Finanzierung 2026
in Mobilität
Banking4
Banking4: Großes Update und neues Lizenzmodell
in Fintech
Congstar
congstar Prepaid: Starterpaket wieder 9,99 € und 3 × 10 GB
in Tarife
Snapchat Header
Snapchat steht vor „dem entscheidenden Moment“
in Social
Shell-Studie enthüllt: Reichweitenangst bei Elektroautos sinkt
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv feiert Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt
in News
So viele Kilometer fahren die Deutschen wirklich jeden Tag mit dem Auto
in Mobilität
Hyundai zeigt erstmals Vorschau auf den Ioniq 3
in Mobilität
ING Deutschland startet Echtzeitüberweisungen für alle Kunden
in Fintech