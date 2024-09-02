Android Auto: Google plant neue KI für unterwegs

Gemini ist das neue Lieblingskind von Google und wird derzeit massiv gepusht und ausgebaut. Da wundert es nicht, dass der Dienst bald bei Android Auto zu finden sein wird, die Hinweise dazu liefert Version 12.8.143544 der App für Android Auto.

Im Auto benötigt man natürlich nicht den vollen Funktionsumfang von Gemini, aber es gibt Gemini Live für natürliche Konversationen. Details dazu findet ihr direkt auf der Webseite von Google und seit ein paar Tagen wird auch die deutsche Version stufenweise verteilt. Allerdings benötigt diese Version von Gemini ein Google-Abo.

Gemini Live ist Teil von Gemini Advanced und das gibt es nur im Google One AI Premium-Abo, welches Anfang des Jahres eingeführt wurde. Das ist mit 22 Euro pro Monat leider sehr teuer, was vermutlich viele nicht direkt buchen möchten.

Ich finde es aber beeindruckend, wie schnell Google derzeit mit Gemini ist und wie schnell man neue Plattformen erobert. Man scheint hier auch eine Chance erkannt zu haben, wie man mit KI etwas Geld verdienen kann. Wenn da nicht die Angst vor dem Google Friedhof wäre, da landet man sehr schnell, wenn man nicht abliefert.