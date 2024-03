Der nächste Dienst von Google wird eingestellt

Google ist nicht dafür bekannt, dass man Dienste lange pflegt, wenn sie nicht ganz wie erwartet laufen. Und Google Podcasts gehört dazu, da erkannte Google letztes Jahr, dass man die Plattform nicht mehr möchte und sie noch 2024 eingestellt wird.

Google Podcasts steht vor dem Ende

Aktuell informiert man die Nutzer, dass es das ab dem 2. April war, ihr könnt Google Podcasts also noch über das Wochenende nutzen und dann ist Schluss. Der große Google Friedhof wächst also weiter fleißig und am Montag kommt ein Dienst dazu.

Google Podcasts wurde im Sommer 2018 vorgestellt und zwei Jahre später folgte eine App für iOS. Google wirbt mit YouTube Music als Plattform, bei der man sich die Podcasts jetzt anhören kann. Es gibt aber natürlich noch viel weitere Dienste.

Ich persönlich habe Google Podcasts tatsächlich bei Android genutzt, da ich eine eigene App dafür mag, ich hasse es, wenn Podcasts in einer App für Musik sind. Da suche ich mir also eine neue Lösung. Bei iOS nutze ich allerdings sowieso Overcast.

