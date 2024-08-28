Android Auto kabellos nutzen: AAWireless 2 dürfte bald kommen

AAWireless werden sicher einige von euch kennen, das kleine Gadget sorgt dafür, dass man Android Auto in Autos kabellos nutzen kann, wenn diese das noch nicht anbieten. Android Auto muss zwar vorhanden sein, jedoch nur kabelgebunden.

Die kleine Box war eines der ersten Gadgets und mittlerweile gibt es viele gute und günstige Alternativen, daher hat man Anfang des Jahres auch AAWireless 2 auf der CES 2024 bestätigt. Ein Datum für AAWireless 2 wollte man jedoch nicht nennen.

Mit der neuen Generation wird die Box kleiner, es gibt ein frisches Design und einen LED-Knopf, der nach und nach neue Funktionen bekommt. Und Apple CarPlay als kabellose Version ist ebenfalls dabei, das gab es jedoch schon mit AAWireless.

Diese Woche hat man Firmware 4.0 veröffentlicht und neben den üblichen Bugs, die man beseitigt hat, findet man jetzt auch den „Support für AAWireless 2“. Das dürfte bedeuten, dass die zweite Generation der kleinen Box sehr bald kommt.

Das Weihnachtsgeschäft bietet sich jedenfalls prima für neue Gadgets an, aber es fehlt bisher immer noch ein Preis. Die erste Box von AAWireless bekommt man für 67,99 Euro bei Amazon, aber die UVP liegt eigentlich bei 75 Euro in Deutschland.

Ich vermute, dass man AAWireless damit einstellt und AAWireless 2 preislich sehr ähnlich startet. Viel mehr kann man nicht verlangen, denn die kabellose Version ist mittlerweile immer häufiger in Autos vorhanden und damit wird es für AAWireless immer schwieriger. Sobald wir mehr Details haben, reichen wir diese hier nach.

