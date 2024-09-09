Mobilität

Android Auto kabellos nutzen: Motorola MA1 bleibt uns erhalten

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Motorola Android Auto Dongle

Die Auswahl der Dongles, die kabelloses Android Auto ermöglichen, ist mittlerweile durchaus groß. Eine sehr beliebte Option ist das Motorola MA1, bei dem es sich um einen Bestseller für unter 70 Euro bei Amazon handelt. Doch bleibt das Dongle?

In den letzten Wochen war es immer wieder ausverkauft und wurde wohl auch in einigen Ländern von Amazon entfernt. Daher hat 9TO5Google mal direkt bei den Machern (es wird nicht von Motorola selbst entwickelt) nachgefragt. Es bleibt.

Das Team hat sich in den letzten Wochen nur um etwas mehr Marketing bemüht und das hat die Verkaufszahlen steigen lassen. Wie sieht es mit einem Nachfolger aus, immerhin startet bald das neue AAWireless 2? Das ist noch nicht bekannt.

Ps5 Pro Mockup

PlayStation 5 Pro kommt: Diese Woche geht es los

Heute liegt der Fokus auf dem Apple Event, da wird sich Sony sicher noch etwas zurückhalten, aber wir befinden uns…

9. September 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. malteration_ 🪴
    sagt am

    Ansich ne gute Sache, aber so ein-zwei Schmerzpunkte habe ich mit dem AA Dongle doch. Sind Luxusprobleme, keine Frage, aber dafür ist das Ding ja da um einen gewissen Komfort zu ermöglichen. vor nem Jahr noch für 90 Euro gekauft.

    Die Verbindung dauert je nach „Lust und Laune“ schon mal zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten, klingt nicht nach viel aber wenn man einsteigt, losfährt und darauf wartet das man die Musik/das Hörbuch starten kann, kommt einem die Zeit echt lange vor ;)
    Das andere Problem ist, dass leider „Autostart“ nicht unterstütz wird, kann natürlich auch am KFZ liegen habe es bisher mit Opel, Peugeot und Citroen getestet (Also alle Stellantis) und man muss immer, nach der Wartezeit, erst nochmal auf dem Display AA auswählen damit es wirklich startet.
    Mittlerweile bin ich wieder dazu übergegangen das Handy nach dem einsteigen direkt einzustecken auf dem Display zu bestätigen und spare mir so die Wartezeit.

    Antworten
    1. Robin 👋
      sagt am zu malteration_ ⇡

      Das mit der Wartezeit habe ich leider auch, aber der Autostart geht bei meinem VW problemlos.

      Antworten
      1. Syntafin 👋
        sagt am zu Robin ⇡

        bei mir läuft es bis auf die Wartezeit von 20-40s auch direkt mit Autostart in meinem Opel Astra K.

        Antworten
  2. Bill 👋
    sagt am

    Für mich ist AA wireless eine große Enttäuschung: Das Gerät wird irre heiß und der Akku schmilzt nur so dahin.
    Selbiges übrigens auch bei kabelgebunden AA, nur da kann ich das Gerät über dem Lüftungsgitter mit A/C montierten, so dass es gekühlt wird.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Android Auto kabellos nutzen: Motorola MA1 bleibt uns erhalten
Weitere Neuigkeiten
BMW und E.ON starten erstes Vehicle-to-Grid-Angebot
in Mobilität
Amazon Prime Deal Days 2025 starten am 7. Oktober
in News
So sieht das neue Xiaomi 17 Pro Max aus
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Kein iOS 26 für euch? Apple iOS 18.7 ist da
in Firmware und OS
Tesla Model Y 2025 De
Tesla spricht jetzt von „sehr guten Verkaufszahlen“
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW ID Touareg kommt: Überraschende Wendung bei Volkswagen
in Mobilität
iOS 26 ist da: Apple äußert sich zum Akku-Thema
in Firmware und OS
Amazon Echo Dot 5 Header
Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung
in Smart Home
iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite
in Smartphones
Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
in Firmware und OS | Update