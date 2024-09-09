Android Auto kabellos nutzen: Motorola MA1 bleibt uns erhalten

Die Auswahl der Dongles, die kabelloses Android Auto ermöglichen, ist mittlerweile durchaus groß. Eine sehr beliebte Option ist das Motorola MA1, bei dem es sich um einen Bestseller für unter 70 Euro bei Amazon handelt. Doch bleibt das Dongle?

In den letzten Wochen war es immer wieder ausverkauft und wurde wohl auch in einigen Ländern von Amazon entfernt. Daher hat 9TO5Google mal direkt bei den Machern (es wird nicht von Motorola selbst entwickelt) nachgefragt. Es bleibt.

Das Team hat sich in den letzten Wochen nur um etwas mehr Marketing bemüht und das hat die Verkaufszahlen steigen lassen. Wie sieht es mit einem Nachfolger aus, immerhin startet bald das neue AAWireless 2? Das ist noch nicht bekannt.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.