PlayStation 5 Pro kommt: Diese Woche geht es los

Heute liegt der Fokus auf dem Apple Event, da wird sich Sony sicher noch etwas zurückhalten, aber wir befinden uns angeblich in der Woche der Ankündigung der PlayStation 5 Pro. Doch wie wird diese ablaufen, wird es dafür ein Event geben?

PlayStation 5 Pro: Ankündigung ohne Event

Vermutlich nicht, denn es steht im Raum, dass die PlayStation 5 Pro ohne Event angekündigt wird, vielleicht nur mit einem Blogeintrag im PlayStation Blog. Eine State of Play mit neuen PS5-Spielen soll es dann Ende des Monats bei Sony geben.

In dieser könnten wir auch ein neues God of War für die PlayStation 5 sehen und Sony wird sicher noch die ein oder andere Überraschung für das 30. Jubiläum im Dezember zeigen. Apropos, Sony hat die Konsole hier sogar selbst angeteasert.

PlayStation 5 Pro: Das steckt drin

Marktstart ist vermutlich im November, einen Preis haben wir allerdings noch nicht im Moment. Die PS5 Pro soll eine bessere GPU und schnelleren Speicher haben, es gibt auch aktuelleren Arbeitsspeicher. Nur die CPU ist die gleiche wie bei der PS5.

Das Highlight der Sony PlayStation 5 Pro wird angeblich PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) sein, welches einen eigenen KI-Beschleuniger namens PSML (PlayStation Machine Learning) nutzt. Aktuelle 4K-Spiele, die nur mit 30 fps laufen, könnten auf der PS5 Pro die 60 fps knacken, einige vielleicht sogar 120 fps.

Sollte das funktionieren und sollten Entwickler (nicht nur die PlayStation Studios) das in ihre Spiele implementieren, dann wäre das für mich Grund genug, der eine PlayStation 5 Pro rechtfertigt. Man muss sie ja nicht kaufen, die PS5 wird danach vielleicht sogar günstiger, aber ich persönlich würde so ein Upgrade begrüßen.