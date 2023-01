Android Auto kabellos nutzen: Motorola MA1 kommt im April

Motorola startete vor ziemlich genau einem Jahr mit einer Lösung für kabelloses Android Auto und präsentierte ein Dongle namens MA1. Die ersten US-Testberichte waren okay und in den USA wird das MA1 verkauft (was 2022 aber oft ausverkauft).

Bei uns kann man es nicht kaufen, was vermutlich an der Verfügbarkeit liegt. Das dürfte sich aber jetzt ändern. In den USA gibt es bereits erste Angebote und da hat mich interessiert, ob man das Motorola MA1 auch schon in Europa bestellen kann.

Im Shop von Motorola Sound wird erwähnt, dass man im April mit einer Lieferung rechnet, der Preis liegt bei 89,95 Euro. Damit ist Motorola genauso teuer, wie das „Original“ AAWireless, aber die produzieren in Europa und können eben auch liefern.

Ich habe ehrlich gesagt noch keine Erfahrung mit diesen Dongles gesammelt, die Android Auto kabellos machen. Vielleicht ist ein Vergleich dieser beiden Lösungen aber eine Idee für das zweite Quartal. Sie sind mittlerweile jedenfalls recht beliebt, denn bei Amazon findet man viele Lösungen für kabelloses Android Auto im Auto.

