Android: Google kündigt das Widget-Comeback an

Das Google Pixel Tablet hat es letztes Jahr bereits vorgemacht und in diesem Jahr folgen laut Google weitere Android-Tablets und vor allem Smartphones. Die Rede ist von Widgets auf dem Lockscreen. Diese kommen nach vielen Jahren zurück.

Dieser Schritt erklärt auch, warum Google die Widgets im Play Store jetzt etwas höher priorisiert und pusht. Wann geht es los? Google spricht von einem Update für Android, welches „Ende Sommer 2025“ kommen soll, vermutlich im September.

Theoretisch gibt es keine Einschränkungen, so Google, man kann jedes Widget für den Homescreen auch auf den Lockscreen legen. Und wie sieht es mit den anderen Android-Herstellern aus? Dort wird es theoretisch auch schon bald möglich sein.

Die Widgets auf dem Lockscreen sind allerdings noch nicht Teil von Android 16, was im Juni erwartet wird, sie kommen mit einem anderen Android-Update. Es hängt also alles davon ab, ob der Hersteller das einplant und für die Nutzer verteilt.