Android: Neuer Snapdragon-Chip bringt eine gute Nachricht mit

Qualcomm setzt in diesem Jahr auf den Snapdragon 8 Elite als neuen Chip für die Highend-Modelle, es scheint keinen Snapdragon 8 Gen 4 zu geben. Damit will man zeigen, dass es ein großer Schritt bei der Performance ist. Doch nicht nur das.

Snapdragon 8 Elite: Ein effizienter Chip

Die ersten Smartphones mit dem Snapdragon 8 Elite wurden angekündigt und sind teilweise schon (in China) erhältlich. Dave2D hat sich das OnePlus 13 und das neue ROG Phone von Asus schon besorgt und vor allem eine positive Sache festgestellt.

Beide Android-Smartphones haben einen größeren Akku im Vergleich zum Modell davor, aber die Akkulaufzeit ist im Verhältnis zum größeren Akku dennoch spürbar besser. Es sieht so aus, als ob der Snapdragon 8 Elite vor allem sehr effizient ist.

Das würde bedeuten, dass die neuen Android-Flaggschiffe für 2025 (in diesem Jahr kommt kein Modell mit dem neuen Chip zu uns) eine bessere Akkulaufzeit mitbringen dürften. Das dürfte deutlich sinnvoller als noch mehr Leistung sein.