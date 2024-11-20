Smartphones

Android: Neuer Snapdragon-Chip bringt eine gute Nachricht mit

Autor-Bild
Von
|
Snapdragon 8 Extrem Edition

Qualcomm setzt in diesem Jahr auf den Snapdragon 8 Elite als neuen Chip für die Highend-Modelle, es scheint keinen Snapdragon 8 Gen 4 zu geben. Damit will man zeigen, dass es ein großer Schritt bei der Performance ist. Doch nicht nur das.

Snapdragon 8 Elite: Ein effizienter Chip

Die ersten Smartphones mit dem Snapdragon 8 Elite wurden angekündigt und sind teilweise schon (in China) erhältlich. Dave2D hat sich das OnePlus 13 und das neue ROG Phone von Asus schon besorgt und vor allem eine positive Sache festgestellt.

Beide Android-Smartphones haben einen größeren Akku im Vergleich zum Modell davor, aber die Akkulaufzeit ist im Verhältnis zum größeren Akku dennoch spürbar besser. Es sieht so aus, als ob der Snapdragon 8 Elite vor allem sehr effizient ist.

Das würde bedeuten, dass die neuen Android-Flaggschiffe für 2025 (in diesem Jahr kommt kein Modell mit dem neuen Chip zu uns) eine bessere Akkulaufzeit mitbringen dürften. Das dürfte deutlich sinnvoller als noch mehr Leistung sein.

Android 16 Logo Header

Android 16 geht in die Testphase: Google überrascht mit Update

Es deutete sich seit einigen Monaten an, dass Google nächstes Jahr deutlich früher mit Android 16 durchstarten möchte und vor…

20. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor zeigt sich
in Smart Home
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA startet eSIM und kündigt WiFi-Calling an
in Tarife
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife | Update
Discounty: Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing Phone 2a: Neues Update umfasst September-Sicherheitsupdate und mehr
in Firmware und OS
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Milanaise Hand
Apple verliert vor Gericht – Greenwashing der Apple Watch gekippt
in Marktgeschehen
Spotify startet Direktnachrichten-Funktion
in Dienste
Apple Music Transfer Tool startet in weiteren Ländern – auch in Deutschland
in Dienste
Deutsche Autobranche schrumpft um 50.000 Stellen
in Marktgeschehen
Kaufland erweitert Kundenkommunikation mit RCS
in Handel