Apple 2025: AirTags 2 und iPhone SE 4 kommen

Apple hat neue Produkte in Entwicklung, die sich laut Mark Gurman von Bloomberg im fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung befinden, aber nicht mehr 2024 auf den Markt kommen. Darunter ist auch das Apple iPhone SE 4 mit OLED-Display.

Wir haben schon häufiger gehört, dass das wohl im Frühjahr 2025 ansteht. Dann wird es vielleicht auch neue Apple AirTags 2 für die Urlaubssaison geben, denn die sind laut Quelle für 2025 auf dem Plan. Auch das haben wir schon im Mai gehört.

Eine Vermutung (von mir) ist, dass Apple hier noch Bluetooth 6 abwartet, denn der neue Standard bringt eine Neuerung mit, die speziell für diese Tracker entwickelt wurde. Dank „Channel Sounding“ sollen dies in Zukunft präziser funktionieren.