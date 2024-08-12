Apple iPhone SE 4 soll Anfang 2025 mit neuer KI und OLED kommen

Apple hat ein neues iPhone SE geplant und Mark Gurman hat sich jetzt in seinem Newsletter auch mal zur vierten Generation geäußert. Er schließt sich einer noch recht aktuellen Meldung an, dass das iPhone SE 4 im Frühjahr 2025 erscheint.

Wir bekommen ein neues iPhone im Stil des Apple iPhone 14, aber mit nur einer Kamera, dafür aber mit OLED. Und die Apple Intelligence ist mit dabei, was dafür spricht, dass der kommende Apple A18 und 8 GB RAM bei diesem SE dabei sind.

Apple iPhone SE 4: Die große Preisfrage

Das wäre für ein iPhone SE ein gutes Upgrade, denn ein ganz aktueller Chip ist nicht immer garantiert und OLED ist überfällig. Der Bloomberg-Journalist geht davon aus, dass so ein iPhone SE für ca. 500 Dollar ein echter Bestseller wäre.

Diese Vermutung habe ich auch, denn der Preis wird steigen, gar keine Frage, aber falls man unter 500 Dollar bzw. 600 Euro (US-Preise sind ja immer ohne Steuern) bleibt, dann wäre dieses iPhone spätestens im Angebot ein durchaus guter Deal.

Smartphones sind mittlerweile aber so ausgreift, dass Apple schauen muss, dass das iPhone SE nicht zu attraktiv wird, da es sonst Verkäufe des iPhone 16 und Co. wegschnappt, die eine bessere Gewinnmarge haben. Doch Apple ist ein Meister im „Upselling“ von Produkten, damit wird sich sicher ein großes Team beschäftigen.