Apple A14: Großer Performance-Zuwachs erwartet

Apple wird im Herbst vermutlich wieder ein neues iPhone vorstellen und wir werden mit Sicherheit den Apple A14 sehen. Es dürfte der erste Chip sein, der im 5-nm-Verfahren gefertigt wird. Mit dem A14 wird es wohl erstmals einen ARM-Chip geben, der die 3 GHz-Grenze knackt. Es sind mutmaßliche Geekbench-Ergebnisse aufgetaucht.

Apple iPhone 2020: Großer Performance-Sprung

Falls diese stimmen, dann wird der neue Chip von Apple im Gegensatz zum aktuellen A13 einen Zuwachs von knapp 25 Prozent bei der Single-Core-Performance und sogar knapp 33 Prozent bei der Multi-Core-Performance bekommen. Das wäre ein großer Anstieg im Vergleich zum Schritt von 2019, aber damit haben wir gerechnet.

Benchmark-Ergebnisse sind eine Sache, aber diesen Leistungsschub dürfte man im Alltag spüren und vielleicht wird ihn Apple auch irgendwie nutzen. Außerdem könnte der Schritt zum 5-nm-Verfahren bedeuten, dass der Chip noch effizienter als der A13 wird und womöglich wird das die Akkulaufzeit wieder positiv beeinflussen.

Was ich an dieser Stelle aber interessant finde: Es gab in den letzten Wochen einige Meldungen, dass Apple wohl Ende 2020 oder Anfang 2021 sogar ein MacBook mit einem solchen ARM-Chip auf den Markt bringen möchte. Die Performance reicht wohl noch nicht für Pro-Modelle, dafür aber vermutlich für „normale“ MacBooks.

