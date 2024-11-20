Apple zeigt immer mehr Interesse an Werbung

Apple belächelte Google viele Jahre für das Geschäft mit Werbung, aber man hat Blut geleckt und wird hier immer aktiver. Tim Cook hat erkannt, dass das ein sehr lukrativer Markt ist und daher baut er den Bereich mit Werbung immer weiter aus.

In den letzten Jahren war vor allem der App Store eine beliebte Anlaufstelle für Werbung, aber Apple denkt mittlerweile weiter. Nächstes Jahr könnte zum Beispiel auch Apple TV+ erstmals Werbung bekommen. Doch auch da hört es nicht auf.

Laut Axios möchte Apple auch über die News-App, die übrigens bis heute nicht in Deutschland verfügbar ist, anbieten. Publisher bekommen hier 70 Prozent von den Einnahmen und Apple behält 30 Prozent. Apple näher sich also an Google an.

Google hat seit Jahren eine News-App und Google Adsense ist die Plattform für Werbeanzeigen von Google. Uns betrifft das vorerst nicht, aber die Entwicklung bei Apple ist grundsätzlich interessant, denn das wird sicher auch nicht das Ende sein.