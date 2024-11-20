News

Apple zeigt immer mehr Interesse an Werbung

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Apple Event September 2021 Header

Apple belächelte Google viele Jahre für das Geschäft mit Werbung, aber man hat Blut geleckt und wird hier immer aktiver. Tim Cook hat erkannt, dass das ein sehr lukrativer Markt ist und daher baut er den Bereich mit Werbung immer weiter aus.

In den letzten Jahren war vor allem der App Store eine beliebte Anlaufstelle für Werbung, aber Apple denkt mittlerweile weiter. Nächstes Jahr könnte zum Beispiel auch Apple TV+ erstmals Werbung bekommen. Doch auch da hört es nicht auf.

Laut Axios möchte Apple auch über die News-App, die übrigens bis heute nicht in Deutschland verfügbar ist, anbieten. Publisher bekommen hier 70 Prozent von den Einnahmen und Apple behält 30 Prozent. Apple näher sich also an Google an.

Google hat seit Jahren eine News-App und Google Adsense ist die Plattform für Werbeanzeigen von Google. Uns betrifft das vorerst nicht, aber die Entwicklung bei Apple ist grundsätzlich interessant, denn das wird sicher auch nicht das Ende sein.

Apple Iphone Se 4 Mockup 2025

iPhone SE 4 kommt: Apple bleibt sich angeblich treu

Es gab wohl die Überlegung, ob man noch ein weiteres SE-Modell auf den Markt bringen soll, aber seit einigen Monaten…

20. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. hugo 🌀
    sagt am

    Na dann wird das iPhone eines der teuersten Werbegeräte der Welt. Man verspielt sich damit einen entscheidenden Vorteil gegenüber Google.

    Antworten
  2. max 🔱
    sagt am

    Oh das gibt morgen wieder eine Diskussion unter den Arbeitskollegen :D

    Antworten
  3. Kurt 🔅
    sagt am

    „Laut Axios möchte Apple auch über die News-App, die übrigens bis heute nicht in Deutschland verfügbar ist, anbieten.“ wo dann?

    „Hier gibt es seit Jahren eine News-App und Google Adsense ist die Plattform für Werbeanzeigen von Google“ wo hier?

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu Kurt ⇡

      In den USA verfügbar.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Youtube Tv Header
YouTube startet Beta für Android TV
in News
Google Bard Gemini
Google präsentiert neues Bildbearbeitungsmodell in Gemini
in Dienste
Apple Event ist offiziell: 9. September 2025 um 19 Uhr
in Events
Ich habe Gears of War auf der PlayStation gezockt
in Gaming
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor zeigt sich
in Smart Home
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA startet eSIM und kündigt WiFi-Calling an
in Tarife
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife | Update
Discounty: Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing Phone 2a: Neues Update umfasst September-Sicherheitsupdate und mehr
in Firmware und OS
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Milanaise Hand
Apple verliert vor Gericht – Greenwashing der Apple Watch gekippt
in Marktgeschehen