Firmware und OS

Apple ändert Strategie für neue iOS-Funktionen

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Apple Ios 18 Dark Header

Apple wird die Strategie für neue iOS-Funktionen ändern, so Mark Gurman diese Woche bei Bloomberg. Neue Funktionen für iOS sollen erst „wenige Monate“ vor dem Launch gezeigt werden, wenn sich Apple sicher ist, dass sie wirklich kommen.

Damit reagiert man vor allem auf das Fiasko der Apple Intelligence, bei der man bei der Ankündigung von iOS 18 auch neue Siri-Funktionen zeigte, die sich aber noch nicht einmal in der Entwicklung befanden und eigentlich nur eine erste Idee waren.

Diese Funktionen musste Apple um über ein Jahr verschieben und das sorgte für sehr viel negatives Feedback. Apple hat aus dieser Zeit gelernt, so die Quelle, und womöglich werden wir diese Änderung schon mit iOS 19 nächsten Monat sehen.

Das Ende der großen iOS-Updates?

Früher wurden fast alle neue Funktionen für iOS meistens direkt auf der WWDC im Juni gezeigt und dann nach dem Start einer neuen iOS-Version (im September) nach und nach eingeführt. Jetzt wird Apple gewisse Funktionen, die vielleicht erst 2026 bei iOS 19 anstehen, auch erst 2026 (oder eben Ende 2025) offiziell zeigen.

Das „Problem“ dabei ist, dass eine neue iOS-Version, bei der sich sowieso immer weniger tut (wie bei Android eben auch) weniger spektakulär bei der Ankündigung wirken dürfte. Und das bringt mich zu meinem alten Punkt. Wäre es nicht langsam an der Zeit, dass man diese „großen Updates“ bei iOS und Android mal beerdigt?

Apple lieferte die finale Version von iOS 18 im März 2025 aus (und das eben nicht mit allen Neuerungen), angekündigt wurde diese im Juni 2024. Langfristig wäre es sinnvoller, wenn man sich auf 2-3 „größere iOS-Updates“ pro Jahr fokussiert.

Apple Airpods 4 2024

Apple AirPods 4 nach 6 Monaten: Lohnt sich der ANC-Kopfhörer?

Seit etwas mehr als einem halben Jahr begleiten mich die AirPods 4 von Apple als ANC-Version im Alltag und haben…

18. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Hoffentlich nutzt Apple gleich auch die Chance um System Apps (zb. Safari, Mail oder Musik etc.) auch mal unabhängig von der iOS Version zu aktualisieren.

    So wie bei Android. Da komme auch von der Android Version unabhängig Updates für Chrome etc.

    Antworten
  2. Max Mustermann 🍀
    sagt am

    Wie viele Artikel kann man aus einem Gurman-Artikel machen?
    Schwuchow: ja

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Max Mustermann ⇡

      Zwei sind jetzt nicht so viele, dieser Witz ging nach hinten los.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home
Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer
in Audio
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD Games Netzwerk enthüllt: Das steckt hinter dem neuen Gaming-Projekt
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home | Update
The Dark Knight: Neues LEGO-Spiel mit Batman kommt 2026
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra soll ganz neue OLED-Technologie bekommen
in Smartphones