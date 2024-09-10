Audio

Apple plant ersten Kopfhörer mit Pulsmesser

Apple hat gestern die AirPods 4 vorgestellt und die AirPods Max aktualisiert, neue AirPods Pro 3 gab es allerdings nicht. Diese dürften erst 2025 kommen und es gibt Gerüchte, dass sie Health-Sensoren haben, wie zum Beispiel einen Pulsmesser.

So lange müssen wir aber nicht warten, denn die neuen AirPods Pro kommen wohl erst Ende 2025, davor sehen wir die neuen Beats Powerbeats Pro 2. Apple hat das neue Modell bereits für 2025 bestätigt und MacRumors liefert uns erste Details.

Wir bekommen vier Farben, Schwarz, Lila, Orange und Beige, es gibt ANC, Apple hat natürlich Spatial Audio verbaut und auch adaptiver Sound ist dabei. Ganz neu ist jedoch, dass die Powerbeats Pro 2 einen Pulsmesser für den Sport besitzen.

Diese Funktion scheint dann aktiviert zu werden, wenn man in einer Sport-App eine Sporteinheit startet. Man kann sie außerdem mit Gym-Zubehör koppeln und sich dort den Puls anzeigen lassen. Offizielle Details gibt es dann aber wohl erst 2025.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18 kommt: Das ist das offizielle Datum

Apple hat auf dem heutigen Event das Datum für iOS 18 genannt, denn die Beta ist abgeschlossen und der Release…

9. September 2024 | Jetzt lesen →

6 Kommentare

   

  1. Matze50 🌀
    sagt am

    Aber wer muss ständig seinen Puls messen – Sportler, Senioren??

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Matze50 ⇡

      Sportler, darauf fokussiert sich ja auch das neue Modell von Beats.

      Antworten
  2. Roberto 🌀
    sagt am

    Was bringt das dann zusätzlich, wenn man ohnehin eine Apple Watch trägt und damit den Puls misst?

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu Roberto ⇡

      Für die, die vielleicht keine Uhr haben :-)

      Antworten
    2. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Roberto ⇡

      Nichts, aber Kopfhörer sind am Ende ihrer Entwicklung angekommen, alle haben guten Sound und selbst die „günstigen“ AirPods haben jetzt ANC, irgendwas müssen die Unternehmen finden.

      Antworten
    3. Phil29221 🎖
      sagt am zu Roberto ⇡

      Je nach Aktivität, Hautfarbe und Umweltfaktoren kann die Messung am Handgelenk schwierig sein oder ausfallen. Ich habe teilweise für 20 Minuten keine Daten zum Puls bei meinen Läufen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Apple plant ersten Kopfhörer mit Pulsmesser
