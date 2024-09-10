Apple plant ersten Kopfhörer mit Pulsmesser

Apple hat gestern die AirPods 4 vorgestellt und die AirPods Max aktualisiert, neue AirPods Pro 3 gab es allerdings nicht. Diese dürften erst 2025 kommen und es gibt Gerüchte, dass sie Health-Sensoren haben, wie zum Beispiel einen Pulsmesser.

So lange müssen wir aber nicht warten, denn die neuen AirPods Pro kommen wohl erst Ende 2025, davor sehen wir die neuen Beats Powerbeats Pro 2. Apple hat das neue Modell bereits für 2025 bestätigt und MacRumors liefert uns erste Details.

Wir bekommen vier Farben, Schwarz, Lila, Orange und Beige, es gibt ANC, Apple hat natürlich Spatial Audio verbaut und auch adaptiver Sound ist dabei. Ganz neu ist jedoch, dass die Powerbeats Pro 2 einen Pulsmesser für den Sport besitzen.

Diese Funktion scheint dann aktiviert zu werden, wenn man in einer Sport-App eine Sporteinheit startet. Man kann sie außerdem mit Gym-Zubehör koppeln und sich dort den Puls anzeigen lassen. Offizielle Details gibt es dann aber wohl erst 2025.