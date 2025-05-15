MG S5 EV: Elektro-SUV hat einen (attraktiven) Preis

MG schickt den neuen S5 EV in der Basisversion ab 37.990 Euro ins Rennen, der vollelektrische SUV löst den alten ZS EV ab. Wobei es dann auch nur den 49 kWh großen Akku gibt, die Version mit 64 kWh startet bei 42.990 Euro in Deutschland.

Diese kommt dann auch die 480 km weit, mit dieser Reichweite wirbt MG auf den meisten Produktseiten. Den kleinen Akku kann man auch mit 125 kW (170 PS), den großen Akku nur mit 170 kW (230 PS) konfigurieren. Für die große Version mit „voller Hütte“ (Luxury) und einer anderen Farbe sind es dann genau 45.640 Euro.

Das ist für einen knapp 4,5 Meter langen Elektro-SUV durchaus okay und MG geht wie immer auch über attraktives Leasing, welches bei 259 Euro startet. Ich wette, dass da aber im Laufe des Jahres auch noch Angebote für Kunden folgen werden.

Wir fahren einen MG4 in der Basisversion als Zweitauto und ich kann die Marke durchaus empfehlen, aber nicht uneingeschränkt. Dazu bald mehr. Hinter MG Motor steckt bekanntlich SAIC aus China. Wer Interesse am neuen MG S5 EV hat, der kann diesen ab sofort auf der Webseite von MG Motor Deutschland konfigurieren.