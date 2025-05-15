MG S5 EV: Elektro-SUV hat einen (attraktiven) Preis
MG schickt den neuen S5 EV in der Basisversion ab 37.990 Euro ins Rennen, der vollelektrische SUV löst den alten ZS EV ab. Wobei es dann auch nur den 49 kWh großen Akku gibt, die Version mit 64 kWh startet bei 42.990 Euro in Deutschland.
Diese kommt dann auch die 480 km weit, mit dieser Reichweite wirbt MG auf den meisten Produktseiten. Den kleinen Akku kann man auch mit 125 kW (170 PS), den großen Akku nur mit 170 kW (230 PS) konfigurieren. Für die große Version mit „voller Hütte“ (Luxury) und einer anderen Farbe sind es dann genau 45.640 Euro.
Das ist für einen knapp 4,5 Meter langen Elektro-SUV durchaus okay und MG geht wie immer auch über attraktives Leasing, welches bei 259 Euro startet. Ich wette, dass da aber im Laufe des Jahres auch noch Angebote für Kunden folgen werden.
Wir fahren einen MG4 in der Basisversion als Zweitauto und ich kann die Marke durchaus empfehlen, aber nicht uneingeschränkt. Dazu bald mehr. Hinter MG Motor steckt bekanntlich SAIC aus China. Wer Interesse am neuen MG S5 EV hat, der kann diesen ab sofort auf der Webseite von MG Motor Deutschland konfigurieren.
Na ja, 38.000 Euro für „Golfklasse SUV“ sehe ich jetzt nicht zwangsweise als Schnäppchen, gerade bei den Mängeln der Marke. Das kostet auch der Elroq und welches Auto der normale Europäer dann nimmt dürfte klar sein.
Für viele ist mittlerweile der Leasingpreis entscheidender. Den alten MG ZS EV gibt es für 260 EURO (wir zahlen noch gut 330) im Monat mit Vollausstattung (der neue wird wohl auch dort liegen). Den 60er ELROQ bekommt man mit etwas Zusatzausstattung ganz schnell bis auf 400 EURO (oder mehr) hoch.
Die Vorurteile gegen chinesische Autos verstehe ich nicht wirklich. Fast jedes bisschen Elektronik wird heute in China gefertigt. Bei Autos wird dann aber die Grenze gezogen und viele werden dann ganz patriotisch.
Der VW-Konzern erwirtschaftet einen großen Teil des Konzernumsatzes in China, so dass dort ein massiver Fokus liegt. Hier werden die KFZ zu teils utopischen Preisen verkauft (mit dem deutschen Michel kann man es auch machen). Dann vergessen viele auch gerne Dieselgate. Ein Unternehmen, dass quasi seine eigene Bevölkerung willentlich krank gemacht hat, um mehr Profit zu erwirtschaften.
Meine Meinung dazu:
Ich schulde VW überhaupt nichts. Wir haben mittlerweile zwei MGs in der Familie und sind damit recht glücklich. Gab es damit Probleme? Ja…die lagen aber nicht am Fahrzeug, sondern an der inkompetenten Werkstatt, die wir mit dem nächsten Leasing wechseln werden.
Ich habe im Bekanntenkreis auch genug VWs. Darunter auch jemanden mit einem Enyaq. Das Auto hat mehr Probleme gemacht als der MG. Von den Verbrennern, die wir teils beruflich von VW hatten, will ich hier überhaupt nicht sprechen.