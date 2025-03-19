Apple: Das erste iPad Fold könnte eine Überraschung mitbringen
Apple soll an zwei faltbaren Modellen arbeiten, das haben wir vor allem in letzter Zeit immer wieder gehört. Im Fokus der Meldungen stand dabei das iPhone Fold, welches entweder Ende 2026 oder Anfang 2027 kommen soll. Aber es gibt mehr.
Seit einer Weile steht auch ein faltbares iPad im Raum, bei dem es laut Jeff Pu eine kleine Überraschung geben könnte. Apple nutzt für dieses Gerät wohl kein iPadOS, sondern macOS. Damit wäre dieses Modell in erster Linie ein gutes Arbeitsgerät.
Apple will macOS für Touch optimieren
Apple wird in diesem Jahr angeblich die Software komplett überarbeiten und plant eine einheitliche und neue Oberfläche für iOS 19 und mehr. Es steht auch im Raum, dass macOS fit für eine Touch-Zukunft gemacht wird, es ist also nicht abwegig.
Es gibt mittlerweile einige, die sich mehr von einem iPad erhoffen, denn viele iPads haben die Leistung von Macs und werden von iPadOS zurückgehalten. Optimal wäre ein einheitliches OS, aber dieser Schritt deutet sich bei Apple bisher nicht an.
ich nutze seit 2 Wochen ein Legion Go und muss sagen Windows 11 ist absolut nicht auf Touch ausgelegt. könnte mir vorstellen dass Mac OS mit Touch damit Windows den Rang ablaufen könnte. (wenn es auf iPad OS aufbaut)
Da ich mein MacBook Air eingetauscht habe gegen ein iPad Air 13 wäre ein solches OS der letzte Schritt komplett alles anderen Geräte abzuschaffen.
Wahrscheinlich ist auch genau das der Grund, warum es ein solches Gerät bisher nicht gibt. Für viele Anwender ist das iPad seit mehr als einem Jahrzehnt gerade eingeschränkt genug, um nicht als einziges Device auszureichen, sodass Apple mehrfach Umsatz machen kann. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Apple daran etwas ändert, bevor es durch die Konkurrenz notwendig wird…