Apple: Das erste iPad Fold könnte eine Überraschung mitbringen

Apple soll an zwei faltbaren Modellen arbeiten, das haben wir vor allem in letzter Zeit immer wieder gehört. Im Fokus der Meldungen stand dabei das iPhone Fold, welches entweder Ende 2026 oder Anfang 2027 kommen soll. Aber es gibt mehr.

Seit einer Weile steht auch ein faltbares iPad im Raum, bei dem es laut Jeff Pu eine kleine Überraschung geben könnte. Apple nutzt für dieses Gerät wohl kein iPadOS, sondern macOS. Damit wäre dieses Modell in erster Linie ein gutes Arbeitsgerät.

Apple will macOS für Touch optimieren

Apple wird in diesem Jahr angeblich die Software komplett überarbeiten und plant eine einheitliche und neue Oberfläche für iOS 19 und mehr. Es steht auch im Raum, dass macOS fit für eine Touch-Zukunft gemacht wird, es ist also nicht abwegig.

Es gibt mittlerweile einige, die sich mehr von einem iPad erhoffen, denn viele iPads haben die Leistung von Macs und werden von iPadOS zurückgehalten. Optimal wäre ein einheitliches OS, aber dieser Schritt deutet sich bei Apple bisher nicht an.