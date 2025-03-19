Tablets

Apple: Das erste iPad Fold könnte eine Überraschung mitbringen

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Apple Ipad Pro M4 2024 Back

Apple soll an zwei faltbaren Modellen arbeiten, das haben wir vor allem in letzter Zeit immer wieder gehört. Im Fokus der Meldungen stand dabei das iPhone Fold, welches entweder Ende 2026 oder Anfang 2027 kommen soll. Aber es gibt mehr.

Seit einer Weile steht auch ein faltbares iPad im Raum, bei dem es laut Jeff Pu eine kleine Überraschung geben könnte. Apple nutzt für dieses Gerät wohl kein iPadOS, sondern macOS. Damit wäre dieses Modell in erster Linie ein gutes Arbeitsgerät.

Apple will macOS für Touch optimieren

Apple wird in diesem Jahr angeblich die Software komplett überarbeiten und plant eine einheitliche und neue Oberfläche für iOS 19 und mehr. Es steht auch im Raum, dass macOS fit für eine Touch-Zukunft gemacht wird, es ist also nicht abwegig.

Es gibt mittlerweile einige, die sich mehr von einem iPad erhoffen, denn viele iPads haben die Leistung von Macs und werden von iPadOS zurückgehalten. Optimal wäre ein einheitliches OS, aber dieser Schritt deutet sich bei Apple bisher nicht an.

Apple Logo Feuer Header

Bundesgerichtshof: Apple ist zu mächtig

Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Bundeskartellamtes bestätigt, dass Apple eine marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hat. Dies ist bereits…

18. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    ich nutze seit 2 Wochen ein Legion Go und muss sagen Windows 11 ist absolut nicht auf Touch ausgelegt. könnte mir vorstellen dass Mac OS mit Touch damit Windows den Rang ablaufen könnte. (wenn es auf iPad OS aufbaut)

    Antworten
  2. Markus Herbert Meyer ☀️
    sagt am

    Da ich mein MacBook Air eingetauscht habe gegen ein iPad Air 13 wäre ein solches OS der letzte Schritt komplett alles anderen Geräte abzuschaffen.

    Antworten
    1. mrn ☀️
      sagt am zu Markus Herbert Meyer ⇡

      Wahrscheinlich ist auch genau das der Grund, warum es ein solches Gerät bisher nicht gibt. Für viele Anwender ist das iPad seit mehr als einem Jahrzehnt gerade eingeschränkt genug, um nicht als einziges Device auszureichen, sodass Apple mehrfach Umsatz machen kann. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Apple daran etwas ändert, bevor es durch die Konkurrenz notwendig wird…

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tablets / Apple: Das erste iPad Fold könnte eine Überraschung mitbringen
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität