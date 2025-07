Apple Event im Oktober: Das mögliche Datum

Apple scheint Medien bereits für eine Präsentation der Neuheiten, die noch jetzt im Oktober anstehen, eingeladen zu haben. Kommenden Mittwoch geht es für einige nach Los Angeles, aber weltweit dürfte es noch weitere Veranstaltungen geben.

Das behauptet jedenfalls Mark Gurman, der stets gut informiert ist. Das würde dann bedeuten, dass Apple die neuen Produkte vorher ankündigen muss und da würde sich der 29. Oktober anbieten. Vermutlich mit einem aufgezeichneten Video.

Ein richtig großes Event in Cupertino wird es also eher nicht, aber ein kleines Video am Dienstag, ein paar Eindrücke am Mittwoch und am Freitag geht es dann mit den Bestellungen los. Das scheint der Fahrplan für die M4-Macs dieses Jahr zu sein.

