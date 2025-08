Apple fährt wohl Ausgaben für TV+ etwas zurück

Apple hat zum Start von Apple TV+ sehr viel Geld in neue Serien und Filme für TV+ gesteckt, um sich schnell einen guten Ruf zu erarbeiten. Und dieser Plan ging auf, denn es gab viel Klasse statt Masse und man holte sich erste Auszeichnungen.

Apple TV+ mit weniger Investitionen

Sogar einen Oscar als bester Film nahm man bei Apple TV+ mit, aber Bloomberg hat sich in Hollywood umgehört und erfahren, dass das nachgelassen hat. Apple hat die Ausgaben für Apple TV+ zurückgeschraubt und plant weniger Geld ein.

Apple verfolgt zwar einen anderen Plan und muss im Gegensatz zu Netflix oder Disney nicht zwingend Geld mit dem Dienst verdienen, es geht eher darum, dass Kunden zu Apple ins Ökosystem gelockt werden, aber die Ausgaben waren hoch.

Mittlerweile zieht man bei weniger erfolgreichen Serie deutlich früher den Stecker und laut Quelle lehnt man Projekte ab, die man vor wenigen Jahren noch genehmigt hätte. Ein neues Netflix wird Apple TV+ so also sicher nicht, es bleibt ein Dienst, den man ab und zu so nebenbei bucht, wenn mal wieder gute Inhalte dabei sind.

Wir nutzen Apple TV+ aber sehr gerne, denn es gibt und gab schon sehr viele gute Serien. Das Angebot reicht nicht für mehrere Monate, aber so ein bis zwei Monate im Jahr, in denen man dann alles nachholen kann, da kann ich TV+ echt empfehlen.

