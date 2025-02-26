Apple hält an DEI-Standards im Unternehmen fest

Tim Cook ist derzeit sichtlich bemüht, dass sich Apple an die neue US-Regierung anpasst, aber eine Sache geht zu weit. In den USA wurden in den letzten Wochen einige DEI-Programme (Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion) gestrichen.

Das wollte das konservative „National Center for Public Policy Research“ auch bei Apple, aber der Konzern hat sich im Vorfeld dagegen ausgesprochen und bekam Rückenwind von den Aktionären. Apple hält also weiterhin an DEI-Standards fest.

Im passenden Statement hält sich Apple mit kritischen Aussagen zurück, aber es ist ein kleiner Erfolg für die Freiheit der Unternehmen, die sich nicht dem politischen Druck beugen. Apple wirbt auf der eigenen US-Webseite auch ganz offen damit.