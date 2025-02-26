News

Apple hält an DEI-Standards im Unternehmen fest

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Apple Pride Header

Tim Cook ist derzeit sichtlich bemüht, dass sich Apple an die neue US-Regierung anpasst, aber eine Sache geht zu weit. In den USA wurden in den letzten Wochen einige DEI-Programme (Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion) gestrichen.

Das wollte das konservative „National Center for Public Policy Research“ auch bei Apple, aber der Konzern hat sich im Vorfeld dagegen ausgesprochen und bekam Rückenwind von den Aktionären. Apple hält also weiterhin an DEI-Standards fest.

Im passenden Statement hält sich Apple mit kritischen Aussagen zurück, aber es ist ein kleiner Erfolg für die Freiheit der Unternehmen, die sich nicht dem politischen Druck beugen. Apple wirbt auf der eigenen US-Webseite auch ganz offen damit.

Wir bei Apple sind davon überzeugt, dass unser Verhalten ebenso entscheidend für den Erfolg von Apple ist wie die Herstellung der besten Produkte der Welt. Wir sind bestrebt, unsere Geschäfte auf ethische und ehrliche Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu führen, und unsere Richtlinien zum Geschäftsverhalten und zur Einhaltung von Vorschriften sind die Grundlage unserer Geschäftstätigkeit. Und wir bemühen uns, eine Kultur der Zugehörigkeit zu schaffen, in der jeder seine beste Arbeit leisten kann.

Apple Doorbell Face Id

Apple: Smarte Türklingel mit Face ID und MagSafe

Wir wissen schon seit ein paar Monaten, dass Apple das Thema „Smart Home“ ab 2025 neu angehen möchte und neue…

26. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    noch.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    naja solange DEI nicht die Oberhand gewinnt und Kompetenz die oberste Priorität hat soll mir das Recht sein.
    man sieht ja was passiert ja wenns andersrum ist.

    Antworten
  3. Philipp 🍀
    sagt am

    Immerhin eines der großen Unternehmen welches sich nicht komplett bückt. Danke.

    Antworten
  4. Ronny 🪴
    sagt am

    „Tim Cook ist derzeit sichtlich bemüht, dass der Apple an die neue US-Regierung anpasst,“

    das DER Apple? Diese Formulierung geht aber jetzt zu weit. ;-)

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Apple hält an DEI-Standards im Unternehmen fest
Weitere Neuigkeiten
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News