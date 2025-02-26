Smart Home

Apple: Smarte Türklingel mit Face ID und MagSafe

Von
2 Kommentare
Apple Doorbell Face Id

Wir wissen schon seit ein paar Monaten, dass Apple das Thema „Smart Home“ ab 2025 neu angehen möchte und neue Speaker mit Display plant. Doch es ist auch Zubehör in der Entwicklung, wie eine Sicherheitskamera und eine Türklingel.

Da hat uns schon der zuverlässige Mark Gurman von Bloomberg verraten, dass diese Woche ab 2026 ansteht und eine bekannte Quelle namens „Kosutami“ hat sich angeschlossen und ebenfalls Face ID als Funktion in den Raum geworfen.

Apple: Eine Türklingel mit MagSafe

Doch es gibt noch mehr, denn die smarte Türklingel soll auch MagSafe haben. Es ist unklar, was das genau bedeutet, also ob man die Türklingel so lädt oder Dinge an ihr befestigen kann. Face ID kann ich noch verstehen, MagSafe wirft Fragen auf.

Die wirklich spannende Frage wird aber der Preis sein, denn dieses Paket klingt schon jetzt nach einer hohen UVP. Die Konkurrenz liegt bei etwa 100 bis maximal 300 Euro, bei Apple würden mich aber auch 500+ Euro nicht wirklich wundern.

  1. Gerrit ☀️
    sagt am

    Face ID wäre schon ziemlich geil, aber dann müsste die Erfassung ein deutlich größeres Feld erfassen als beim iPhone und iPad. Ich möchte ja nicht immer mein Gesicht direkt vor die Klingel halten :-)
    Was MagSafe da dran soll, verstehe ich nicht so ganz, aber mal gucken was Apple sich da ausdenkt :-)

  2. Dom 🏅
    sagt am

    FaceID stelle ich mir aber auch schwierig vor. Schon allein weil die Klingel / Kamera vermutlich auf einer Höhe angebracht wird, die nicht bei jedem auf Kopfhöhe sein wird.
    Aber ich lasse mich gerne überraschen

