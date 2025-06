Die Apple Intelligence lernt Deutsch ab 2025

Apple nannte auf dem Apple Event vor ein paar Tagen weitere Sprachen, die nach dem US-Start der Apple Intelligence, die im Oktober geplant ist, kommen. Ab 2025 sind noch Chinesisch, Japanisch, Französisch und Spanisch bei der KI mit dabei.

Deutsch fehlte bei der Ankündigung leider, was Apple heute änderte, denn passend zu den iPhone 16-Testberichten gab man bekannt, dass die Apple Intelligence im kommenden Jahr auch Deutsch lernen wird. Wann? Das lässt Apple noch offen.

Vor ein paar Wochen hieß es mal, dass die Apple Intelligence, die im Oktober auch nur als Beta in den USA startet, in etwa mit iOS 18.4 fertig sein soll. Gut möglich, dass sie dann in Deutschland startet, aber das werden wir erst 2025 erfahren.

