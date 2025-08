Apple Intelligence: Eine wohl schlechte Nachricht für aktuelle iPhones

Das iPhone 15 bekommt keine Apple Intelligence, und das, obwohl das Modell beim Zeitpunkt der Ankündigung der KI noch das aktuelle iPhone war. Grund? Der Chip ist zu schlecht. Es müssen mindestens ein Apple A17 Pro und 8 GB RAM sein.

Apple iPhone 17-Modell mit 12 GB RAM

Es deutet sich an, dass sich dieses Szenario in diesem Jahr wiederholt, denn alle neuen iPhones der 17er-Reihe bekommen angeblich 12 GB RAM spendiert. Das wird laut „Digital Chat Station“ für neue Funktionen der Apple Intelligence benötigt.

Wir haben schon vor ein paar Tagen gehört, dass nicht nur die Pro-Modelle dabei sind, beim normalen iPhone 17 war es aber unklar. Die zuverlässige Quelle aus China behauptet jetzt, dass auch im Basismodell die 12 GB zu finden sein werden.

Da sich Apple sogar bei diesem Modell für so einen Schritt entscheidet und nicht die Pro-Modelle (wie sonst) bevorzugt, ist davon auszugehen, dass es exklusive und neue Funktionen für die Apple Intelligence mit den iPhones im September gibt.

Mit KI verkauft man die Smartphones

Und ich stelle mich so langsam auch die Frage, ob das neue und bessere Siri, an dem Apple gerade arbeitet, überhaupt mit den 8 GB RAM läuft. Nennt sich übrigens „geplante Obsoleszenz“ und ist Herstellern wie Apple natürlich vorher bekannt.

Als das iPhone 15 auf den Markt kam, da wusste Apple ganz genau, dass die Apple Intelligence, die nur wenige Monate später gezeigt wurde und an der man mehrere Jahre arbeitete, nicht darauf läuft. Jetzt könnte das mit mehr RAM erneut anstehen.

Es muss nicht so kommen, keine Frage, aber Apple ist für solche Entscheidungen bekannt, es gibt viele Beispiele dafür. Und in so einem Fall hätte man sogar noch ein „Argument“ (geht nicht, weil nicht genug RAM), man macht es auch ohne eins.

Hinzu kommt, dass Smartphones mittlerweile ausgereift sind und es für Marken immer schwieriger wird, dass Kunden ein Upgrade kaufen. Software heißt jetzt also die Lösung, und hier ist KI ein Grund für ein Upgrade, das sagt sogar Tim Cook.

-->