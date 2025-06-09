Apple Intelligence erhält umfassende Erweiterungen
Auf der Entwicklerkonferenz WWDC25 hat Apple neue Funktionen im Bereich künstlicher Intelligenz vorgestellt, die unter dem Begriff „Apple Intelligence“ zusammengefasst werden.
Sie sollen auf verschiedenen Geräten wie dem iPhone, dem iPad, dem Mac, der Apple Watch und der Apple Vision Pro verfügbar sein. Nutzer können künftig unter anderem Inhalte auf dem Bildschirm besser analysieren, Sprachen in Echtzeit übersetzen sowie Bilder oder Emojis nach eigenen Vorstellungen generieren. Die Verarbeitung erfolgt dabei primär lokal auf dem Gerät. Bei komplexeren Aufgaben kann zusätzlich Apples „Private Cloud Compute“-Lösung genutzt werden. Apple betont, dass dabei keine personenbezogenen Daten gespeichert werden.
Mit der Funktion „Live Translation“ können Nutzer über Nachrichten, FaceTime oder Telefonate mit Menschen in anderen Sprachen kommunizieren, wobei Übersetzungen in Echtzeit bereitgestellt werden. Weitere Neuerungen betreffen kreative Werkzeuge wie „Genmoji” und „Image Playground”, mit denen sich personalisierte Emojis oder Bilder erstellen lassen – teilweise auch unter Nutzung von ChatGPT.
Die visuelle Intelligenz wurde ebenfalls erweitert. Nutzer können Inhalte auf dem Bildschirm erkennen und dazu passende Aktionen ausführen. Beispielsweise können sie ähnliche Produkte suchen oder Termine direkt in den Kalender eintragen lassen.
Erweiterungen für Entwickler und neue Systemfunktionen
Für Entwickler öffnet Apple nun den direkten Zugang zum zugrunde liegenden Sprachmodell. Über das „Foundation Models Framework“ können Apps lokale KI-Funktionen nutzen, etwa zur Texterzeugung, Transkription oder Bildverarbeitung. Dies soll ohne zusätzliche Cloud-Kosten und auch offline möglich sein.
Apple liefert hierfür native Unterstützung in Swift, sodass der Zugang zu den KI-Funktionen mit geringem Aufwand möglich ist. Auch die Shortcuts-App wurde erweitert. Nutzer können jetzt mithilfe von Apple Intelligence und optionaler ChatGPT-Unterstützung komplexere Automatisierungen erstellen.
Zu den weiteren kleineren Funktionen gehören unter anderem das automatische Erkennen und Kategorisieren von Aufgaben in E-Mails, die Zusammenfassung von Bestellungen im Wallet und das Erstellen von Umfragen in Gruppenchats. Bestehende Funktionen wie Siri, E-Mail-Zusammenfassungen, visuelle Objekterkennung oder Smart Replies wurden um KI-Funktionen ergänzt.
Die Auslieferung erfolgt im Herbst auf aktuellen Geräten mit neuem Chipsatz und ist an bestimmte Sprachen gebunden. Im Laufe des Sommers wird eine öffentliche Beta-Version verfügbar sein. Einzelne Funktionen können je nach Region oder Sprache variieren.
Neuerungen für Apple Intelligence im Überblick:
- Live Translation: Echtzeit-Übersetzungen in Nachrichten, FaceTime und Telefonaten, vollständig auf dem Gerät verarbeitet.
- Genmoji: Erstellen von individuellen Emojis durch Textbeschreibung oder Kombination bestehender Emojis.
- Image Playground: Generierung von Bildern im gewünschten Stil (z. B. Ölgemälde, Vektorgrafik) mit Unterstützung von ChatGPT.
- Visual Intelligence: Erkennung von Objekten und Inhalten auf dem Bildschirm zur schnellen Informationssuche oder Handlung (z. B. Produkte suchen, Termine erstellen).
- Workout Buddy: Personalisiertes, KI-gestütztes Workout-Feedback auf der Apple Watch mit Echtzeit-Analysen und Sprachmotivation.
- Foundation Models Framework: Zugriff für Entwickler auf das On-Device-KI-Modell zur Integration in eigene Apps, auch offline und ohne zusätzliche Cloud-Kosten.
- Shortcuts-Integration: Intelligente Aktionen in Automatisierungen, inkl. Textzusammenfassungen oder Bildgenerierung, wahlweise mit ChatGPT-Unterstützung.
- Schreibassistenz: Funktionen zum Umschreiben, Korrigieren oder Zusammenfassen von Texten mit natürlicher Spracheingabe.
- Clean Up in Fotos: Entfernen störender Bildelemente mit KI-Unterstützung.
- Describe Your Change: Textveränderung durch Beschreibung in natürlicher Sprache (z. B. „Schreibe es wie ein Gedicht“).
- Image Wand: Umwandlung von Skizzen in ausgearbeitete Bilder innerhalb der Notizen-App.
- Mail-Zusammenfassungen: Kompakte Übersicht über Inhalte langer E-Mails oder Threads.
- Smart Reply: Automatisierte Antwortvorschläge in Mail und Nachrichten.
- Siri-Verbesserungen: Natürlichere Dialogführung, bessere Kontextverfolgung, Zugriff auf Geräteeinstellungen, Option zur Texteingabe.
- ChatGPT-Integration: Optionaler Zugriff in Siri und Schreibtools zur Analyse von Bildern, Texten und Dokumenten.
- Fotosuche: Natürliche Sprachsuche in der Fotos-App nach Beschreibung des Bildinhalts.
- Memory Movie: Erstellung von Fotovideos auf Basis einer Textbeschreibung.
- Zusammenfassungen von Audio- und Anruftranskripten: Automatische Extraktion wichtiger Inhalte.
- Priority Messages: Hervorhebung dringender E-Mails im Posteingang.
- Priority Notifications & Notification Summaries: Wichtigste Benachrichtigungen hervorgehoben und kompakt zusammengefasst.
- Reduce Interruptions Focus: Fokusmodus mit Priorisierung dringlicher Benachrichtigungen.
- Polls in Messages: Erstellung von Umfragen direkt in Gruppenchats, automatische Vorschläge durch KI.
- Hintergründe in Messages: Personalisierbare Chat-Hintergründe, auch durch KI-generierte Bilder.
- Apple Wallet: Automatisches Zusammenfassen und Anzeigen von Bestell- und Lieferdetails.
- Neue Sprachunterstützung: Apple Intelligence wird auf Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch, traditionelles Chinesisch und Vietnamesisch erweitert.
