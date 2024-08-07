Firmware und OS

Apple iOS 17.6.1 kommt: Neues Update dürfte kleine Probleme beheben

Apple veröffentlichte erst vor wenigen Tagen ein Update in Form von iOS 17.6, doch obwohl es nicht wirklich neue Funktionen mitbrachte, so scheint es Probleme beim iPhone eingeführt zu haben. Wie man hört, werden wir schon bald iOS 17.6.1 sehen.

Details zum kleinen iOS-Update für das iPhone gibt es bisher nicht, aber es wäre gut möglich, dass auch iPadOS 17.6.1 und watchOS 10.6.1 mit von der Partie sind.

Apple bessert vor iOS 18 im kommenden Monat also nochmal nach, ein Update in Form von iOS 17.7 deutet sich im Moment aber nicht mehr an, wäre aber auch nicht ausgeschlossen. Sobald iOS 17.6.1 verteilt wird, reichen wir hier die Details nach.

