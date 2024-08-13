Firmware und OS

Apple iOS 18.1: Neue Beta mit Apple Intelligence in Deutschland

Apple Ios 18 Siri Intelligence Header

Apple hat vor ein paar Wochen den Launch der ersten öffentlichen Beta der Apple Intelligence auf iOS 18.1 verschoben, eigentlich sollte sie schon mit iOS 18 starten.

Doch man sperrte die neue KI auch komplett in der EU, man konnte sich auch nicht nutzen, wenn man alles auf Englisch stellte und einen US-Account wählte. Das ist mit der zweiten Beta von iOS 18.1 möglich, das berichten jedenfalls einige Nutzer.

Auf Reddit und in anderen Foren findet man zahlreiche Beiträge, die über eine erfolgreiche Anmeldung bei der Apple Intelligence berichten. Man muss alles auf Englisch und die USA einstellen und einen US-Account nutzen, aber es geht jetzt.

Nur ein Bug? Kommt die Apple Intelligence doch zum Start im Herbst in der EU? Von Apple gibt es kein offizielles Statement und damit rechne ich auch nicht.

Wobei man auch sagen muss, dass sich der Test derzeit noch nicht lohnt, denn es fehlen sehr viele Funktionen, es geht eben nur auf Englisch, man muss eine Beta von iOS nutzen, ich persönlich würde einfach mal Anfang 2025 abwarten. Da soll die finale Version der Apple Intelligence kommen und dann wird es spannend.

[iOS 18.1 DB2] Apple Intelligence now available in the EU ?!?!
byu/kvlq iniOSBeta

Apple Iphone Se 4 Leak Render

Apple iPhone SE 4 soll Anfang 2025 mit neuer KI und OLED kommen

Apple hat ein neues iPhone SE geplant und Mark Gurman hat sich jetzt in seinem Newsletter auch mal zur vierten…

12. August 2024 | Jetzt lesen →

