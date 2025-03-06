Apple iOS 18.4 kommt mit zwei Neuerungen für den App Store

Apple schickte iOS 18.4 vor ein paar Tagen in die Beta-Phase und bereitet sich auf das große Update im April vor. Im Fokus steht die Apple Intelligence, aber es gibt noch viele kleine Neuerungen, wie zum Beispiel auch mal wieder neue Emojis.

Apple App Store: KI-Zusammenfassungen

Der App Store wird auch zwei Neuerungen mitbringen, wobei eine davon ein Teil der Apple Intelligence ist. Diese fasst euch Zukunft die Meinungen zusammen, die Nutzer zu den Apps haben. So soll man in wenigen Zeilen einen guten Überblick bekommen, was die anderen Nutzer zu einer App sagen und ob sich diese lohnt.

Kennt man so von anderen Plattformen, bei Amazon wird das beispielsweise auch schon im Shop angeboten. Wobei ich die Zusammenfassungen dort meistens zu „allgemein“ gehalten finde, bisher fehlte mir dann doch immer eine gewisse Tiefe.

Apple App Store: Downloads pausieren

Die zweite Neuerungen für den App Store ist das Pausieren von Downloads und Updates der Apps. Bisher konnte man einen Download nur abbrechen, mit iOS 18.4 kann man diesen auch pausieren. Bei den meisten Apps, die sehr klein sind, ist das sicher egal, bei ganz großen Apps, wie Spielen, kann das allerdings praktisch sein.

