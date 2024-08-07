Firmware und OS

Apple iOS 18: Das große Update ist voll im Zeitplan

Apple veröffentlichte am 9. August 2023 die dritte Public Beta von iOS 17 und das Unternehmen tickt manchmal so zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk, denn die dritte Public Beta von iOS 18 ist da und darf ab sofort freiwillig getestet werden.

Apple iOS 18: Jetzt folgt der Feinschliff

In etwa einem Monat wird sicher schon das jährliche September-Event von Apple stattfinden und falls man wie in den letzten Jahren vorgeht, dann wird sich bei den Betas jetzt nicht mehr viel ändern und Apple macht sich langsam an den Feinschliff.

Man darf davon ausgehen, dass wir ab sofort im wöchentlichen Rhythmus neue Beta-Updates sehen werden und der Fokus auf Stabilität rückt. Immerhin ist iOS 18 bei den neuen iPhones „out of the box“ vorinstalliert und muss bald stabil laufen.

Apple rät natürlich davon ab, dass man eine Beta von iOS 18 auf einem wichtigen iPhone installiert, welches man benötigt, wer aber etwas riskanter lebt (wir raten natürlich davon ab), für den wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um iOS 18 zu testen.

