Apple iOS 18 kommt: Das Update begibt sich auf die Zielgerade

Apple veröffentlichte diese Woche die sechste Beta von iOS 18 für Entwickler und nur wenige Stunden später kam auch schon die vierte Public Beta. Man folgt also wie erwartet dem alten Muster und wir befinden uns mittlerweile im Feinschliff.

Ab jetzt ist jede Woche mit einer neuen Beta (Entwickler und Public) zu rechnen, denn iOS 18 begibt sich auf die Zielgerade und Apple schaut, dass das Update bis zum Release im (voraussichtlich) September fertig ist. Die neuen iPhones kommen.

Apple iOS 18: Ein mögliches Datum

Ein Datum für die finale Version nennt Apple nie, aber das wäre ein Hinweis für die iPhone-Keynote, denn kurz nach dieser werden wir sicher iOS 18 sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jährliche Apple Event in der Woche zwischen dem 9. und 13. September stattfindet und iOS 18 dann in der Woche danach erscheint.

Meine Vermutung wäre, dass das Apple Event am 10. September stattfindet und wir iOS 18 am 16. September sehen. Das ist nur Spekulation, aber iOS 18 läuft bisher stabil und der Fokus liegt bereits auf iOS 18.1. Es ist also auch ein guter Zeitpunkt, um sich die Beta näher anzuschauen (aber macht das nicht auf eurem Hauptgerät).