Apple liefert mit iOS 26 eine häufig gewünschte Wecker-Funktion

Apple spendiert iOS mit iOS 26 nicht nur eine frische Optik, da es in diesem Jahr keine großen KI-Neuerungen gibt, hat man sich dazu entschieden, dass iOS ein großes Detail-Update wird und man viele Dinge nachreicht, die gewünscht sind.

Eine Neuerung betrifft den Wecker, denn man kann endlich die Snooze-Zeit in den Einstellungen festlegen. Komplett frei ist man zwar nicht, es gibt ein Limit von 15 Minuten, aber zwischen 1 Minute und 15 Minuten kann man jetzt ganz frei wählen.

Bisher dauerte es im Slummermodus genau 9 Minuten, bis der Wecker erneut beim iPhone klingelte, was auf die 50er zurückzuführen ist, da ging es bei Weckern nicht anders. Für mich war das immer zu lang, diese Neuerung ist also sehr willkommen.