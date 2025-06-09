Apple iOS 26 und mehr: WWDC 2025 live verfolgen

Heute um 19 Uhr deutscher Zeit geht es wieder los, die WWDC von Apple startet, das jährliche Event für Entwickler. Ihr könnt es wie jedes Jahr live verfolgen, was entweder über die Webseite von Apple oder YouTube (siehe unten) möglich ist.

Was ist geplant? Wir sehen wohl iOS 26, watchOS 26, macOS 26 und Co., also die neuen Updates, die in diesem Jahr erstmals mit einer „26“ enden. Das steht für 2026, denn in Zukunft werden die Updates nach dem nächsten Jahr benannt.

Gibt es neue Hardware? Sowas ist immer möglich, deutet sich bisher aber eher nicht an. Vielleicht zeigt Apple seinen Speaker mit Display als Preview, mehr steht aber nicht im Raum. Hardware ist bei der WWDC allerdings nicht ungewöhnlich.

Apple WWDC 2025 Livestream