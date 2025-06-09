Events

Apple iOS 26 und mehr: WWDC 2025 live verfolgen

Autor-Bild
Von
|

Heute um 19 Uhr deutscher Zeit geht es wieder los, die WWDC von Apple startet, das jährliche Event für Entwickler. Ihr könnt es wie jedes Jahr live verfolgen, was entweder über die Webseite von Apple oder YouTube (siehe unten) möglich ist.

Was ist geplant? Wir sehen wohl iOS 26, watchOS 26, macOS 26 und Co., also die neuen Updates, die in diesem Jahr erstmals mit einer „26“ enden. Das steht für 2026, denn in Zukunft werden die Updates nach dem nächsten Jahr benannt.

Gibt es neue Hardware? Sowas ist immer möglich, deutet sich bisher aber eher nicht an. Vielleicht zeigt Apple seinen Speaker mit Display als Preview, mehr steht aber nicht im Raum. Hardware ist bei der WWDC allerdings nicht ungewöhnlich.

Apple WWDC 2025 Livestream

Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header

Apple Watch: watchOS 26 bringt häufig gewünschte Funktion mit

Apple wird uns am Montag im Rahmen der WWDC 2025 die neuen Updates zeigen und statt watchOS 12 sehen wir…

6. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Events / Apple iOS 26 und mehr: WWDC 2025 live verfolgen
Weitere Neuigkeiten
Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Gericht Recht Urteil Richter
Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
in News
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife
Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
in Audio
Scalable Capital erhält Vollbanklizenz von der EZB
in Fintech
Stellantis Direktbank
Stellantis Direktbank erhöht die Festgeldzinsen
in Fintech
Das Apple iPhone 17 Pro gibt es nicht in Schwarz
in Smartphones
Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in Mobilität
Emoji Iphone Header
Das sind die neuen Emojis für 2026
in Firmware und OS
Apple: Neue MagSafe Batterie gibt es nur für das iPhone Air
in Zubehör