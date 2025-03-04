Apple iPad Air mit M3-Chip vorgestellt

Apple hat (wie vermutet) ein neues iPad Air mit dem M3-Chip vorgestellt, das in zwei Größen (11″ und 13″) erhältlich ist.

Es bietet laut Apple mit dem M3 (8-Core CPU, 9-Core GPU) eine „deutlich“ bessere Leistung als die Vorgängermodelle und unterstützt fortschrittliche Grafiktechnologien wie Raytracing. Dank iPadOS 18 und der Integration von Apple Intelligence verfügt es über KI-basierte Funktionen, darunter eine verbesserte Bildbearbeitung und eine optimierte Siri-Steuerung.

Alle von Apple veröffentlichten Spezifikationen zum neuen iPad Air M3 findet ihr auf dieser Unterseite.

Apple iPad Air mit M3 startet bei 699 Euro

Die Preise beginnen bei 699 Euro (Wi-Fi) bzw. 869 Euro (Wi-Fi + Cellular) für das 11-Zoll-Modell und bei 949 Euro (Wi-Fi) bzw. 1.119 Euro (Wi-Fi + Cellular) für das 13-Zoll-Modell. Bildungspreise starten bei 639 Euro für das 11-Zoll-Modell und 889 Euro für das 13-Zoll-Modell.

Das 11″ und 13″ iPad Air mit M3 wird in Blau, Violett, Polarstern und Space Grau als 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1-TB-Modell erhältlich sein. Die neuen Modelle sowie das überarbeitete Magic Keyboard mit verbesserter Tastatur und größerem Trackpad können bereits vorbestellt werden und sind ab dem 12. März verfügbar. Der Apple Pencil Pro ist zudem kompatibel.

Mit Apple Intelligence bringt das iPad Air zahlreiche KI-Funktionen mit, die unter anderem die Bildbearbeitung, die Texterstellung und die Interaktion mit Siri verbessern. Nutzer können direkt auf ChatGPT zugreifen, ohne ein separates Konto erstellen zu müssen. Apple betont den Datenschutz, da viele Anfragen direkt auf dem Gerät bearbeitet werden und sensible Daten nicht gespeichert werden.

Das iPad Air enthält mindestens 30 Prozent recycelte Materialien, darunter 100 Prozent recyceltes Aluminium im Gehäuse.