Apple iPad mini 7 könnte im September kommen

Apple legte das iPad Air und iPad Pro im Frühjahr neu auf, aber das iPad und iPad mini stehen für 2024 ebenfalls noch auf dem Plan. Mark Gurman behauptete im Mai, dass das neue Apple iPad mini 7 bis Ende des Jahres auf den Markt kommt.

Jetzt hat er erfahren, dass zahlreiche Versionen des Apple iPad mini 6 ausverkauft und nicht mehr lieferbar sind und der Nachfolger bald kommen „könnte“. Sehen wir also doch neue iPads auf dem Apple Event, welches am 9. September stattfindet?

Ich hätte ja eher mit einer Pressemitteilung zu den beiden neuen iPads im Oktober gerechnet, aber vielleicht möchte sie Apple kurz auf der Keynote erwähnen, da es vermutlich einen Chip für die Apple Intelligence in diesem Jahr gibt. Und sonst?

Vermutlich nicht viel, denn für das Apple iPad mini 7 steht nur ein Chip-Upgrade im Raum, der große Schritt mit OLED steht dann 2026 mit dem Apple iPad mini 8 an. Falls wirklich ein neues iPad mini kommt, dann womöglich auch ein neues iPad.

