Apple iPad und Dienste sorgen für Wachstum

Apple konnte den Umsatz im letzten Quartal um gut 5 Prozent steigern und mit über 20 Milliarden Dollar ging es auch beim Gewinn um ca. 8 Prozent hoch. Dabei blieb das iPhone „nur“ stabil und auch Macs und Wearables legten kaum zu.

Das gute Wachstum kam im letzten Quartal vor allem von den iPads, denn dank zwei neuen Modellen ging es hier um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal hoch. Die Dienste legten um 14 Prozent zu, diese Sparte bleibt also erfolgreich.

China schwächelt etwas, das iPhone 15 kommt etwas besser als das iPhone 14 an (also die ganze Reihe) und man freut sich auf den Start der Apple Intelligence, da rechnet man mit einer höheren Nachfrage nach dem iPhone 16 (Apple nennt das neue iPhone natürlich nicht direkt beim Namen). Außerdem will man weiter wachsen.

Apple geht davon aus, dass sich das aktuelle Quartal positiv entwickelt.

Apple bleibt abhängig vom iPhone-Erfolg

Es läuft also weiterhin sehr gut bei Apple und vor allem der App Store ist seit Jahren eine verlässliche Quelle für Wachstum. Die Kosten dürften sich auch in Grenzen halten, die Einnahmen von App-Entwicklern sind also fast reiner Gewinn für Apple.

Doch am Ende hängt weiterhin alles vom Erfolg des iPhones ab, läuft es da gut, dann läuft es bei Apple gut. Der Fokus von Apple liegt derzeit vor allem auf neuen Kunden, so Tim Cook, da der Markt sowieso gesättigt ist. Die Apple Vision Pro war übrigens kein großes Thema, diese Sparte hat kurzfristig keine große Bedeutung.