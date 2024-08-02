Apple Intelligence: Tim Cook äußert sich zum Stand in der EU

Apple veröffentlichte diese Woche die erste Beta von iOS 18.1 und mit dieser auch die Apple Intelligence als erste Beta. Diese ist aber nur auf Englisch verfügbar und man muss die Sprache und Region (USA) ändern, wenn man sie nutzen möchte.

Apple ist mit der EU im Gespräch

Das geht allerdings nicht in der EU und nicht in China, denn in diesen Regionen ist die Apple Intelligence komplett geblockt. Apple hat das bei der EU bereits vorher angedeutet und Tim Cook wurde im Rahmen der Geschäftszahlen danach gefragt.

Wir arbeiten, wie Sie sich denken können, mit beiden von Ihnen erwähnten Regulierungsbehörden zusammen. Und unser Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich voranzukommen, denn unser Ziel ist es immer, Funktionen für alle herauszubringen. Wir müssen die regulatorischen Anforderungen verstehen, bevor wir uns dazu verpflichten können, dies zu tun und einen Zeitplan dafür aufzustellen, aber wir arbeiten mit beiden sehr konstruktiv zusammen.

Apple arbeitet also mit der EU zusammen und das Ziel ist es natürlich, dass die Apple Intelligence zu uns kommt. Konkrete Details nannte der Chef von Apple im Moment aber noch nicht und auch die EU hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Die finale Version der Apple Intelligence soll sowieso erst Anfang 2025 mit iOS 18.4 kommen, es ist also noch genug Zeit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Fehlen der neuen KI am Ende eher Apple schadet, denn diese ist ein Verkaufsargument für neue iPhones. Ohne das Feature könnte das daher ein Nachteil in der EU werden.